Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 15:48

Antalya’ya şehit ateşi düştü

Hakkari’de şehit olan uzman erbaş 25 yaşındaki İsmet Sevinç’in acı haberi Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Antalya’ya şehit ateşi düştü

24 Haziran 2017 15:48


Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde saat 05.00 sıralarında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er İsmet Sevinç’in şehit haberi Hatay İskenderun’lu olan ve Kemer ilçesinde yaşayan babası Mustafa Sevinç ile annesi Meryem Sevinç’e verildi. Acı haberi alan anne Meryem Sevinç fenalaşarak Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Mustafa Sevinç de hastaneye geldi. Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de aileye destek olmak için hastaneye geldi.


Kemer’de bir otelde çamaşırhane görevlisi olarak çalışan Mustafa Sevinç ile İskenderun’da oturan ve yazları Kemer’e çalışmak için gelen Meryem Sevinç’in ise başka bir otelde kat görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.


Oğlunun Hakkari Aktütün’de şehit olduğunu söyleyen Mustafa Sevinç, "Vatan sağ olsun. 2 yıl önce görmüştüm. Daha sonra hiç görüşmedim. Haberi kardeşim verdi. Asker değil uzman erdi" dedi.


Şehit İsmet Sevinç’in cenazesinin yarın öğle vakti memleketi İskenderun’da toprağa verileceği belirtilirken, aile Kemer protokolü tarafından İskenderun’a gönderilmek üzere uğurlandı. Ailenin uçakla Adana’ya oradan da İskenderun’a gideceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!