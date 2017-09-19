ANTDOB sezonu "Carmen" ile açıyor

ANTDOB, Fransız besteci Georges Bizet’nin ünlü "Carmen" operasını, 28 Eylül’de Haşim İşçan Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de sanatseverlerin beğenisine sunacak. Libretto Ludovic Halevy-Henri Meilhac tarafından yazılan ve Evin Atik tarafından sahneye konulan eserde, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun, Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını ve bu aşkın cinayetle biten sonu anlatılıyor.

Eserde, ANTDOB orkestrasını Alexandru Samoila, koroyu Mahir Seyrek, çocuk korosunu Esra Serbest yönetecek. Dekoru Çağda Çitkaya, kostümü Alev Tol, ışığı Müfit Özbek ve koreografisi Mehmet Sipahi tarafından hazırlanan eserde, "Carmen" rolünü ANTDOB Müdürü Sibel Kızılateş üstlenecek.

Eserde "Don Jose"yi Koray Damcıoğlu, "Escamillo"yu Arda Aktar, "Micaela"yı Nurdan Küçükekmekçi, "Zuniga"yı Taner Ölçen, "Morales"i Onur Alpaslan, "Frasquita"yı Serap Demirhan Işık, "Mercedes"i Seçil Eyilikeder, "Lillas Pastia"yı Selahattin Denizsümüren, "Le Dancairo"yu Ümit Burak Tekinay ve "Le Remendado"yu Devrim Demirel canlandıracak.