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ASAT çalışanı hayatını kaybetti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Manavgat Şube Müdürlüğü su arıza servisinde şoför olarak görev yapan Yusuf Ata, gece evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından hastanede hayatını kaybetti.


Kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiği tahmin edilen 45 yaşındaki Yusuf Ata'nın 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.


Yusuf Ata'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının Manavgat Devlet Hastanesi morgunda yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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