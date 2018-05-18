ASAT’tan Manavgat’ta 242 milyonluk alt yapı yatırımı

Büyükşehir Yasası ile hizmet ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin biriken alt ve üst yapı sorunlarını gidermek için başlattığı yatırım atağını sürdürüyor. Manavgat halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ASAT ekipleri, 106 mahallede toplam 378 bin metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. Manavgat merkezi ve diğer mahallelerde 10 bin metre muhtelif içme suyu şebeke hattı çalışmaları da devam ediyor. İçme suyu projelerinin yatırım maliyeti 46 milyon 496 bin TL olarak açıklandı.

Sel görüntüleri tarih oldu

ASAT, 2014 yılında sel felaketi yaşayan Manavgat’ın yağmur suyu sorununa yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 9 milyon lira maliyetle Aşağı Hisar ve Eski Hisar mahalleleri başta olmak üzere ilçe merkezine 8 bin 500 kilometrelik yağmur suyu kanalı yapıldı. Manavgatlılar her şiddetli yağışta korkulu rüya görmekten kurtuldu. İlçede yağış sonrası oluşan göl manzaraları son buldu.

Manavgat’ın geleceği güvende

ASAT, Manavgat’ın dünyaca ünlü denizini ve çevresini korumak için kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamında ilçeye 53 milyon 475 bin TL bedelle 122 bin 112 metre kanalizasyon hattı yapıldı. Sorun yumağı halindeki Manavgat Atıksu Arıtma Tesisi 42 milyon 626 bin liraya modernize edilerek, kapasitesi arttırıldı. Titreyengöl Terfi Merkezi ve Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi toplamda 46 milyon TL bedelle ilçeye kazandırıldı. Tüm bu çalışmalarda, Manavgat’ın en büyük sermayesi olan denizine tek damla atık su karışmıyor. Deniz altındaki biyolojik yaşam korunuyor.

Bozulan yollar asfaltlandı

ASAT, Manavgat’ta altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kapladı. Beşkonak, Değirmenli, Sanayi, Yavrudoğan, Ulukapı Mahalleleri başta olmak üzere çalışmalar sırasında bozulan cadde ve sokaklarına yaklaşık 10 milyon liralık asfalt yatırımı yapıldı. 4 yılda Manavgat’ın içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için toplam 242 milyon 141 bin liralık yatırım yapan ASAT’ın çalışmaları ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.