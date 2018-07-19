ATAV Başkanı Ege: "Kongre turisti 3 kat fazla gelir bırakır"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya’da turizm verilerinin çok olumlu gittiğini belirterek, rakamların bu şekilde ilerlememesinin turizm sektörümü memnun ettiğini bildirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre rakamların iyi gittiğini ifade eden Ege, “Planladığımız rakamların dahilinde ilerliyoruz. Ülkede barış ortamının tesis edilmesi, terör kaygılarının en aza inmesi, bunların dışında geçmiş yıllarda verdiğimiz kaliteli hizmetin sekteye uğramaması büyük fayda sağladı. Turizmcilerimiz hizmetlerindeki maliyetler yükseltmesine rağmen kaliteden ödün vermediler. Bu çok önemli. Antalya destinasyonundaki tüm turizm işbirlikçilerine vakıf olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Kaliteli hizmetin önemi"

Geçmiş krizlerde kaliteli hizmetin devam etmesiyle, bu yıl geri dönüşlerin devam ettiğini dile getiren Yeliz Gül Ege, “İspanya ve Yunanistan’ı gitmeyip,bizi tercih eden misafirlerimizden anlıyoruz. Türk misafirperverliğini, turizmci arkadaşlarımız Antalya’da en iyi şekilde uyguluyor. Bununda bu sayılara etkisi büyüktür.”dedi.

"2023 hedefi"

Vakıf olarak Antalya’nın uluslararası organizasyonlarla adını duyurmasını önemsediklerine vurgu yapan Ege, “Bu anlamda büyük kongreleri kentimize çekmeyi hedefliyoruz. Kongre turizminde bir artış yok ama mevcut sayıları koruyoruz. Resort turizmi gibi kongre turizmi kolay olmuyor. 2023 yılına kadar kongre turizminde bir ivme yakalamak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"3 kat fazla para bırakıyor"

Kongre pazarında yüzde 60’lık bir düşüş yaşandığını aktaran Ege, “İstanbul 20 uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaparken, Antalya 16 tane yapmış. Kriz döneminde iyi bir rakam ama destinasyonun sahip olduğu 200 bin koltuk kapasitesini şuan verimli kullanamıyoruz. Fuarlardaki etkinliğimizin yanında Antalya’yı tanıtım çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişte önemli organizasyonları pazarlayarak, tanıtımlarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında kentin sahip olduğu büyük değerleri ve tarihi hazinelerini kullanarak, uluslararası aktiviteler, konser,dans gösterileri ile kentimizi gelen misafirlerimize yaşatmak istiyoruz. Kongre turistleri kenti yaşamak istemesiyle bağlantılıdır. Otelde bağlı kalmak istemezler. Kentin değerlerini görmek isterler ve alışverişle resort turizmin 3 katı bir gelir bırakırlar. Bu insanları kentimizde ağırlamak istiyoruz. Tüm dünyada kongre pazarında ciddi bir daralma var, bu daralmadan Antalya’nın en az etkilenmesi için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.