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17 Mayıs 2018 17:19

AÜ Öğrencilerden engelsiz geleceğe destek

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ayakta durma sehpası bağışladı.

AÜ Öğrencilerden engelsiz geleceğe destek

17 Mayıs 2018 17:19


AÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencileri öğretim görevlisi Özlem Mansuroğlu koordinatörlüğünde ’Birlikte Adım Adım’ adıyla sosyal sorumluluk projesi hazırladı. Öğrenciler Zeynep Söğüt, Ceren Celep, Özlem Kurtuluş, Gamze Derici, Başak Okşar, Fuat Önsöz, Faik Solak, Meliha Tufan ve Rabia Sarıyıldız, Halkla İlişkiler Kampanya Tasarımları dersi kapsamında gerçekleştirdikleri proje kapsamında serebral palsi, spina bfida, parkinson gibi hastalıklarda ayakta duramayan, hareket fonksiyonu azalmış hastaların kullanımı için ayakta durma sehpası (standing table) aldı. Öğrenciler kendi çabalarıyla sponsorların desteğiyle aldığı iki cihazı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğine bağışladı.




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