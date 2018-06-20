AÜ’den Prof. Dr. Çakmakçı’ya veda

Dr. Sadık Çakmakçı için tören düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda dün gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Erol Gürpınar, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, akademik ve idari personeller ile Prof. Dr. Sadık Çakmakçı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak değerli bir akademisyeni aniden kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu belirten AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Ömrü akademik başarılarla dolu, üniversitemizde yöneticilik yapmış, ülkemiz için önemli çalışmalara imza atmış ve yüzlerce öğrenci yetiştirmiş Prof. Dr. Sadık Çakmakçı hem Üniversitemiz hem ülkemiz için yeri doldurulamayacak bir kayıp" dedi.

Her ölümün büyük bir acı ve kayıp olduğunu ifade eden Rektör Ünal, "Kıymetli hocamızı kaybetmenin tarifsiz acısının yanında, tek tesellimiz geride onur duyulacak önemli başarılar ve kendisi için güzel sözler sarf eden ve her daim onu güzel anacak dostlar bırakmış olmasıdır" diye konuştu.

Törende, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Prof. Dr. Sadık Çakmakçı’nın doktora hocası Prof. Dr. Esvet Açıkgöz ve Dr. Öğr. üyesi Bilal Aydınoğlu da Prof. Dr. Sadık Çakmakçı anısına birer konuşma yaptı. Tören sonunda üniversitenin akademik ve idari personeli, Prof. Dr. Sadık Çakmakçı’nın ailesine taziyede bulundu. Prof. Dr. Sadık Çakmakçı’nın cenazesi dün Uncalı mezarlığında defnedildi.