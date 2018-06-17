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17 Haziran 2018 17:14

Ayakkabı bağcığıyla asılı halde ölü bulundu

Antalya’da yaşayan emekli adam, evinin banyosunda ayakkabı bağcığıyla asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Ayakkabı bağcığıyla asılı halde ölü bulundu

17 Haziran 2018 17:14


Olay, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 150 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ü.’nün (52) evinden koku geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin desteğiyle girdikleri evin banyosunda şahsın boğazından ayakkabı bağcıyla asılmış bir vaziyette olduğunu gördü. Sağlık ekipleri, Mustafa Ü.’nün yaşamını kaybettiğini tespit etti. Polis, aile yakınları haber vermesi üzerine, Akdeniz Üniversitesinde İletişim Fakültesindeki öğretim görevlisi abisi de geldi.


Öte yandan Mustafa Ü.’nün, birlikte yaşadığı annesi Huriye Ü.’nün 3 gün önce Akseki ilçesine gittiği belirtildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen emekli adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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