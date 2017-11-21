Bakan Arslan: “E-Ticaretin büyüme hızı baş döndürücü”

Hızı ‘baş döndürücü’ olarak nitelendiren Bakan Arslan, “Sadece 5 sene sonra yani 2021 yılında neredeyse 2.5 kat büyümesiyle 4 trilyon 480 milyar dolara çıkması öngörülüyor” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT’nin Antalya’nın Belek turizm merkezinde düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Konferansı’nda "Postanın Dijital Dönüşümü ve E-Ticaret" konulu panel düzenlendi. Bosna Hersek, Tunus, Fas bakanları ile Arnavutluk ve Çek Cumhuriyeti Bakan Yardımcısı, Pakistan devlet sekreterlerinin panelist olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü yapan Bakan Ahmet Arslan, yaptığı konuşmada 2016 yılında global perakendede e-ticaret hacminin 1 trilyon 860 milyar dolar olduğunu, bu sayının gün gittikçe büyüdüğünü kaydetti. Rakamın gittikçe attığını kaydeden Bakan Arslan, “Sadece 5 sene sonra yani 2021 yılında neredeyse 2.5 kat büyümesiyle 4 trilyon 480 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Keza 2016 e-ticaret payı toplam global perakende pazarının yüzde 8.7’sine tekabül ederken, 2021 yılında bu oran yüzde 15.5’e çıkacak. Rakamlar devasa boyutlarda, e-ticaretin büyüme hızı baş döndürücü” ifadelerini kullandı.

Rakamın artmaya devam ettiğinin belirten Bakan Arslan, "2021 yılında neredeyse 2,5 kat büyümesiyle 4 trilyon 480 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Keza 2016 e-ticaret payı toplam global perakende pazarının yüzde 8,7’sine tekabül ederken, 2021 yılında bu oran yüzde 15,5’e çıkacak. Rakamların devasa boyutlarda ve e-ticaretin büyüme hızının baş döndürücü” dedi.

2016 yılında perakende satışlarının yüzde 12,1’inin Asya-Pasifik ülkelerinde gerçekleştiğini aktaran Arslan, Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan bölgelerin toplam satıştaki payının sadece yüzde 1,8 olduğunu söyledi. Bu durum karşısında geleceğe dönük planların titizlikle yapılması gerektiğini kaydeden Bakan Arslan, “Ülkelerimiz arası işbirliğinin tesisi ve bu pastadaki payımızı artırmamız lazım" diye konuştu.

Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma Bakanı Ismir Jusko, e-ticaret konusunda dünya genelinde bir devrim yaşandığını söyledi. 10 yıl önce Bosna Hersek’te e-ticaret konusunda yasal çerçevelerin oluşturulduğunu aktaran Bakan Jusko, “E-ticarette yeni iş fırsatları, verimliliği arttırma ve maliyeti düşürme fırsdatları ortaya çıkıyor. Bosna-Hersek henüz e-ticarette gelişmiş ülkeler düzeyine erişemedi. Ancak geçimişe göre daha çok büyüyor" dedi.

E-ticareti ‘sınırları aşan bir durum’ olarak gördüğünü aktaran Tunus Dijital Ekonomi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Mohamed Anouar Maarouf ise Tunus’un köklü bir posta geçmişi olduğunu, e-ticaret dönüşümünde ise vizyona ihtiyaçları olduğunu söyledi. Dönüşümde emin adımlarla yürümeye başladıklarını belirten Maarouf, "Bizim başka seçeneğimiz yok. Bu e-ticaret mevzusuna uygun yatırımlar yaparak kendimizi teknolojiye uydurmamız gerekmektedir” diye konuştu.

Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Rakiya Eddarhem de e-ticaretin, ekonomik ve sosyal dönüşümün merkezinde olduğunu, bunun her kesimi etkilediğini ifade ederek, “Dijital dönüşümün anahtarının, var olan şirketlerin yönlerini değiştirmeleri gerekiyor. Fas hükümetini olarak e-ticarete önem veriyoruz” dedi.

Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakan Yardımcısı Dorina Çinari ise Arnavutluk da ki internet kullanımı hakkında bilgiler paylaştı. Çinari, "İnternet yüzde 66, geniş bant kullanıcıları nüfusun yüzde 60’ından fazlasını teşkil ediyor” diye konuştu.

Diğer panelistlerinde kısa olarak söz aldığı panel sonrasında Bakan Ahmet Arslan, konuk bakan ve bakan yardımcılarına plaket takdim etti.