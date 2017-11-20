Bakan Arslan’dan e-ticarette ‘Bekarlar Günü’ örneği

Arslan, “11 Kasım’da Bekarlar Günü kampanyası ile yaptığı satış ise e-ticaretin dünyada nereye geldiğini açıklar nitelikte. Sadece 24 saatte yaptığı satış 25.3 milyar dolara ulaşmış. Birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından bile büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bir günde bu kadar büyük bir satış yapabilecek bırakın marketi, fabrika hatta şehir var mı? Hatta dünyanın en büyük ülkelerinde bile bir günde yapılan alışveriş değeri bu rakamın yanından bile geçmiyor” dedi. Bakan Arslan ayrıca, Türkiye’nin e-ticaret cirosunu 2017 yılında 50 milyar dolar olarak beklediklerini ifade etti, E-ticarette en çok kullanılan ödeme sistemlerinden Paypal tarzında yerli ve milli bir ödeme sisteminin de çok yakında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile PTT’nin beraber düzenlediği Uluslararası E-Ticaret Zirvesi, Antalya Belek’te gerçekleşti. E-ticaret ana merkezde olmak üzere lojistik, posta ve ödeme sistemlerinin konuşulduğu konferansa, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tunus İletişim Teknoloji ve Dijital Ekonomi Bakanı Mohamed Anouar Maarouf, Fas Sanayi Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanı Rakiye Eddarhem, Dünya Posta Birliği Konseyi Başkanı, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Dünya Posta Birliği Genel Sekreteri Bishar Bishar A. Hüssein, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yabancı ülkelerden iletişim bakanlığı yetkilileri ve davetliler katıldı. Dans ve şov gösterileri ile başlayan konferansta konuşan Bakan Arslan, e-ticaretin dünyada çığ gibi ilerlediğine, Türkiye’nin de buna bağlı olarak gün gittikçe geliştiğine dikkat çekti. Arslan, Çin merkezli bir e-ticaret firmasının 11 Kasım Bekarlar Günü’nde gerçekleştirdiği satıştan örnek vererek, “Sadece 24 saate yaptığı satış 25.3 milyar dolara ulaşmış. Birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından bile büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bir günde bu kadar büyük bir satış yapabilecek bırakın marketi, fabrika hatta şehir var mı? Hatta dünyanın en büyük ülkelerinde bile bir günde yapılan alışveriş değeri bu rakamın yanından bile geçmiyor” dedi.

“7,5 milyar nüfusun 3 milyar 800 milyonu internet kullanıyor”

İnternetin özellikle son 10 - 15 yıllık süreçte insanlar üzerinde çok büyük etki oluşturduğuna değinen Bakan Arslan, “Alışkanlıklarımızı, bağımlılıklarımızı, zorunluluklarımızı değiştiren ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldi. Hızla internet kullanımı yaygınlaşıyor ve 7,5 milyarlık dünya nüfusunun internet kullanabilen kesimi 3 milyar 800 milyon kişiye yaklaştı. Bir yılda internet kullanan insan sayısı ortalama yüzde 10 oranında artış gösteriyor. Bu artışın nedeni aslında çok basit: İnternetin sınırsız olanaklara sahip olması. İnternet etkin bir iletişim aracı olduğu kadar eşsiz bir kütüphane özelliği de taşıyor. Hızlı, zaman tasarrufu sağlıyor ve kolay bir kullanıma sahip. Hatta en çok kullanıldığı alan itibariyle de ticaret ve finansal piyasaların vazgeçilmez unsuru. 90’lı yıllarda elektronik ortamda e-ticaret başladığında, kişiden kişiye satış söz konusu idi. Bugün, e-ticarette yakınsama ile tüketici, tedarikçi, satıcı, banka, dağıtım şirketi aynı ortamda karşı karşıya gelmekte” diye konuştu.

Bekarlar Günü örneği

E-ticaretin son yıllardaki gelişimi ile küresel ekonomi için büyük önem arz ettiğini kaydeden Arslan, “Bir günde milyarlarca dolarlık alışverişin yapıldığı büyük bir sektör oldu. Daha geçtiğimiz hafta ülkemiz e-ticaret platformlarından bir tanesi, sadece 24 saate 140 milyon liralık satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Dikkatinizi çekiyorum; irili ufaklı binlerce e-ticaret sitesi bulunan ülkemizde sadece bir e-ticaret sitesinden bahsediyorum. Ancak Çin merkezli dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından birisinin yine geçen hafta 11 Kasım’da Bekarlar Günü kampanyası ile yaptığı satış ise e-ticaretin dünyada nereye geldiğini açıklar nitelikte. Sadece 24 saate yaptığı satış 25.3 milyar dolara ulaşmış. Birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından bile büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bir günde bu kadar büyük bir satış yapabilecek bırakın marketi, fabrika hatta şehir var mı? Hatta dünyanın en büyük ülkelerinde bile bir günde yapılan alışveriş değeri bu rakamın yanından bile geçmiyor. Hatta yine 11 Kasım’da bir diğer Çinli e-ticaret platformunun satış rakamı 19 milyar dolar. Keza bu kadar büyük rakamların döndüğü sektör, direkt veya dolaylı da olsa üreticiyi etkiliyor, hammadde satıcısını etkiliyor, pazarlamacıyı etkiliyor, bankaları etkiliyor, tüketiciyi ve ürünü taşıyanı etkiliyor” diye konuştu.

“Ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yatırım 15 yılda 362 milyar lirayı geçti”

Alt yapıdaki gelişimlerin e-ticareti etkilediğine değinen Arslan, şunları söyledi:

“Bu noktada ülkemizde haberleşme ve taşımacılık altyapısında yaşanan muazzam gelişme de ülkemiz e-ticaretinde kendini gösteriyor. Keza 2015 yılında 25 milyar liraya yaklaşan Türkiye e-ticaret cirosu, bir yılda yüzde 20’nin üzerinde büyüdü ve 2016 yılı sonunda 30 milyar lirayı geçti. E-ticaret sektörünün bu rakamlara ulaşmasında, bundan sonraki yıllarda ise gelişmesini çok daha hızlı sürdürmesinde Bakanlık olarak yaptığımız altyapı yatırımlarının katkısı yadsınamaz derece de yüksektir. Keza ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yatırım da 15 yılda 362 milyar lirayı geçti. Bu büyüklükteki bir yatırımla; 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 37 kilometreye çıkardık. Eskiden 6 il birbirine bölünmüş yol ile bağlıyken şimdi 76 ili birbirine bağladık.2 yıl içerisinde de 81 şehrimizi bölünüş yolla bağlamış olacağız. 8 bin 652 km olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu 22 bin 916 km’ye ulaştırdık. Yol vermeyen dağları tünellerle aştık, 83 adet olan tünel sayısını 315’e yükselttik. Tünel uzunluğunu ise 6 katın üzerinde artırdık. Karayollarımızda ortalama hızı saatte 13 kilometre yükselttik. Türkiye, yüksek hızlı ve hızlı tren altyapısı ile tanıştı. Ve hızlı tren ağını ülkemizin dört bir yanını birleştirecek duruma getiriyoruz. Havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduk. 26 aktif havaalanı sayısını iki kattan fazla artırarak 55’e ulaştırdık. Yine son 15 yılda denizcilik sektörümüzde de çok önemli gelişmeler kat ettik. Yaptığımız liman yatırımları ve düzenlemeler ile yük miktarı 190 milyon tondan, 449 milyon tona çıktı. Şimdi de ülkemizin etrafındaki üç denizde ticaret yollarını değiştirecek 3 dev liman yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Ordu Giresun Havalimanı, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu ve daha nice hayal niteliğinde dev projeyi başarıyla tamamlayarak hizmete verdik. İstanbul Yeni Havalimanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nicelerini de bir bir yapıyoruz. Ülkemizin hem ulusal hem de uluslararası ticaret yollarını geliştiriyoruz. Ülkemizi genişbant internet ile tanıştırdık, fiber optik altyapıyı 300 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Mobilde 4.5 G hizmetini geçen yıl başlattık. 5G çalışmalarına ara vermeden başladık. Bununla birlikte kargo ve taşımacılık alanında yasal altyapıyı da geleceğe taşıdık, eksikleri ve gedikleri gidermeye de devam ediyoruz. PTT çatısı altında PTT Kargo ve PTT Bank gibi kurumları kurduk. Yaptığımız bu düzenleme ve yatırımlar da tamamlandıkça, ülkemizde e-ticaretin büyüme hızı da artıyor. Keza bu yılın sonunda e-ticaret cirosunun neredeyse yüzde 40 artışla 50 milyar lira civarında olmasını bekliyoruz.”

Yerli ve milli ödeme sistemi

E-ticarette yaşanan hızlı büyüme sonrası PTT bünyesinde önemli alt yapı çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“17 Mayıs 2012 tarihinde hizmete alınan ePttAVM.com 2 milyon 500 binden fazla ürünü kullanıcılarla buluşturuyor. Bugün, ePttAVM tüm ürünlerini Türkiye’nin her köşesine PTT Kargo ile hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyor. PTT Bank sayesinde de kapıda ödeme seçeneği ile güveni daha da artırıyor. Ayrıca PTT’nin altyapısını e-ticarete göre de şekillendiriyoruz. Yapılan düzenlemeyle PTT’nin elektronik para ihraç etmesinin önünü açtık. Bu sayede PTT bugüne kadar bankacılıkla ilgili birçok hizmeti sunarken artık modern çağın gereği olan elektronik ödeme enstrümanını da kullanacak. Bununla birlikte PTT bünyesinde milli ve yerli elektronik ödeme sistemini de kuruyoruz. Bu kapsamda ilgili kurumlarla Ortak Ödeme Platformu niyet mektubu imzalandı. Yakın zamanda da hayata geçecek. Paypal benzeri bu sistem ile e-ticaret pazarında PTT’nin, milli ve yerli ödeme sistemi ile payını almasını istiyoruz. Yerli ve milli elektronik ödeme sistemimizle ülkemizin ticaret hacmini de artıracağız. Ayrıca bütün tahsilatların tek bir tahsilat merkezi üzerinden yapılmasına yönelik altyapı çalışması yapıyoruz. Kargoların tesliminin kolaylaştırılması ve vatandaşa alternatif hizmet kanallarının sunulması Kargomat’ları da ülke geneline yaygınlaştıracağız. Yurtdışı e-ticaret ve B2B projelerimiz ile KOBİ’lerin tüm dünyada önünü açan bir e-ticaret ve e-ihracat ortamı kurmayı planlıyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımızı başlattık.”

“Hızlı büyümemize rağmen aldığımız pay yüzde 3,5”

PTT’nin Ortadoğu ve Afrika ülkelerine e-ticaret başta olmak üzere pek çok konuda öncülük ettiğini belirten Arslan, “Katar’ın ulusal elektronik ticaret platformunun altyapısı PTT tarafından geliştirildi. Tunus’un elektronik ticaretle Batı pazarına açılması için çalışmalar sürüyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında elektronik ticaret, parasal hizmetler ve karşılıklı posta trafiğinin artırılması hususlarına yönelik mutabakat da imzalandı.İnanıyorum ki bu konferans, ülkelerimiz arasındaki e-ticaret işbirliklerini artıracak. Ülkelerimizin pazarlarını geliştirmesini, e-ticarette dünyaya açılmamızı sağlayacaktır. Keza şu anda ülkelerimizin dünya e-ticaret pastasından aldığı pay istediğimiz noktada değil. Ancak, işbirliklerimiz ile 3-4 yıl içerisinde bu pastadaki payımızı 2-3 kat daha artıracağımız gerçektir. Lakin ülkemiz açısından konuşursak; e-ticarette yaşadığımız hızlı büyümeye rağmen e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay henüz yüzde 3.5 seviyesinde. Bu rakamın dünya ortalamasının ise yüzde 8.5 olduğunu dikkate alırsak, e-ticarette gidecek daha çok yolumuz olduğu açıktır. Bu noktada biz sektörün önünü açacak her türlü düzenlemeyi ve yatırımı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.

Dünya Posta Birliği İcra Kurulu Konseyi Başkanı, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de, Türkiye’nin 26. Dünya Posta Kongresi’nde posta sektörünün geleceğine dair kararlar alındığını söyledi. Dijitalleşen dünya ve gelişen teknoloji, geleneksel posta hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasında önemli bir rol oynadığını belirten Bozgeyik, "Posta teşkilatlarının bu dijital dönüşümde varlıklarını sürdürebilmeleri için en önemli hizmet kanalı olan kargo ve lojistik alanındaki faaliyetlerin iş girdisi ise e-ticaret gönderileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda e-ticaret gönderilerinin hızlı, güvenli, hasarsız ve zamanında teslim edilmek suretiyle müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıması hedefinin, posta idarelerini küresel rekabette öne çıkaracak çözümler üretmeye zorladığını görmekteyiz" dedi.

Dünya Posta Birliği İdari Konseyi Genel Sekreteri Bishar A. Hüssein de, gelişmekte olan ülkelerin e-ticaret ortamına ayak uydurabilmeleri için alt yapı ve lojistik çalışmalara önem vermesi gerektiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, Antalya’da böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.