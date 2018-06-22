Bakan Çavuşoğlu, Alanya’da istikrar yürüyüşüne katıldı

Kimin sahtekar olduğunu kimin dini suistimal ettiğini kimin gerçek imanlı olduğu görüyor. Herkese haddini bilsin ama herkese haddini bildirecek millettir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın 24 Haziran seçimleri kapsamında düzenlediği ‘İstikrar Yürüyüşü’ne katıldı. Çavuşoğlu’na, AK Parti Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik ve İbrahim Aydın, İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile binlerce partili vatandaş da eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu ve beraberinde yürüyen vatandaşlara ev ve işyerlerinden karanfiller atılırken, vatandaşlar "Gururumuz Çavuşoğlu" sloganları attı.

Kortej yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerlerken, Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler sık sık sloganlarla önlerini kesen vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Yolun diğer kısmında araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar ise kornalarla Bakan Çavuşoğlu ve AK Partilileri selamladır. Yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından parti seçim ofisine gelen kortej, burada destek sloganlarına devam etti.

Alkışlar arasında kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Alanyalı olmaktan gurur duyduğunu belirterek sözlerine başladı. “Hizmetkarınız olmaktan gurur duydum. Bu kutlu yolculukta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında yürümekten mutluluk ve onur duydum" diyen Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi hiçbir zaman kimsenin huzurunda eğilmez. Sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğilir. Biz Rabbim ne der, Allah ne der ona bakarız. Onun emrine bakarız. Allah adına emir verenlerin emirlerini de dinlemeyiz. Dini sömürenlerin de vatandaşlarımızı sömürüp onları kendilerinin kölesi gibiymiş görenleri de ret ederiz. Allah ile aramıza da kimseyi sokmayız" dedi.

FETÖ’nün darbe teşebbüsünü hatırlatan Çavuşoğlu, “Bunlar firavuncular. Kimse Rabbim adına oraya oy verirsen, ona vermezsen cehenneme gidersin diye sahtekarlık yapmasın. Rabbim adına kimse karar vermesin. Artık bu millet uyandı. Bu millet gerçekleri gördü. Kimin sahtekar olduğunu kimin dini suistimal ettiğini kimin gerçek imanlı olduğu görüyor. Herkese haddini bilsin ama herkese haddini bildirecek millettir. 24 Haziran’da herkese haddini bildireceksiniz" dedi.

Cumhur İttifakı’na da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Biz MHP ile Cumhur İttifakı kurduk. Bundan sonrası Türkiye’nin bekası için omuz omuza çalışacağız. Biz milli olan herkesle çalışırız. Sadece hainler ve teröristler bizim odamıza giremez" dedi.

“Birisi sağda birisi ortada birisi solda birisi de ne olduğu belli değil"

24 Haziran seçimlerinin yerli ve milli olanlarla, birilerinin güdümünde olanlar arasında geçeceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bu kadar zıt partilerin tesadüfen mi bir araya geldiğini mi düşünüyorsunuz. Veya Temel Karamollaoğlu ve partisi sadece 2 milletvekili için mi geliyor. CHP’ye kazandıracağı milletvekili sayısı 10, belki daha fazla 28 Şubat’ı sanki AK Parti yaptı, başörtü sorununu sanki AK Parti çıkardı. İşte şimdi bunlarla nasıl kol kola kucak kucağa oluyorlar. Hangi örgüt bunları birleştirdi, FETÖ mü birleştirdi? Şimdi bir tane hanımefendi var. Çıkmış konuşuyor. Ne diyordu, ben 15 Temmuz’da başbakan olacağım diyordu. Darbe gecesinde ne diyordu. Yurtta sulh cihanda sulh harekatı, o hanımefendi darbe gecesinden kaç ay önce yurtta sulh cihanda sulhu tekrarladı. Kimin güdümünde biliyorsunuz değil mi, FETÖ. Bunlar birilerinin düğmeye basmasıyla hareket ediyor. Siz sözde milliyetçi geçiniriz diyordunuz. Biz terörle o kadar mücadele ederken kahraman polisimiz, askerimiz Afrin’den Cerablus’tan sonra Kandil’e doğru ilerlerken bizler burada rahat uyuyalım ve Türkiye’nin bekası için şehit olmak için yürürken o teröristlerin başını kuklalarını hapishaneden kim çıkarmaya çalışıyor. En ufak bir milliyetçilik duygusu olan bunlara oy vermez. Bu partilerin değil Türkiye’nin geleceği meselesidir. Türkiye’nin beka meselesi bayrak millet devlet meselesidir. Bunların derdi başka bunlar seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar. Fakat şimdi koltuk derdindeler ve 24 Haziran sonrasını hesaplıyorlar. Koltuğu ele geçirebilir miyim, geçiremez miyim, onu nasıl harcarım, derdindeler. Bunların başka derdi yok. Birisi sağda birisi ortada birisi solda birisi de ne olduğu belli değil. FETÖ karışımı ama sahipleri aynı. Oyunun tuzağın ne olduğunu gör. Alanya bu tuzağı 24 Haziran’da boz " dedi.

"Bunların hesabı varsa benim milletimin de hesabı var ama Rabbimin de bir hesabı var" diyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar varsınlar tuzak kursunlar. Bunların tuzaklarını başlarına 24 Haziran’da milletimiz yıkacak. Şimdi bunu deyince de sert diyorlar ama biz mazluma karşı sert değiliz şefkatliyiz. Biz hainlere karşı sertiz. Türkiye talimat verenlere cüret edenlere sertiz. Kimseye boyun eğmeyiz Allah’tan başka. Sadece Türkiye için değil Tunus için de Filistin için de kimseye boyun eğmeyiz. Geleceğimiz söz konusu size daha önce de sordum yine soruyorum. Türkiye’nin sağlık, eğitim dış politikasını bunlara teslim eder misisiniz? Kudüs davasında bunlara güvenir misiniz? Kudüs davasında dünyada Recep Tayyip Erdoğan’dan başka gür sesini çıkaran var mı? Cesaret eden var mı? Şu Müslüman ülkelere bakın. Sinmişler korkmuşlar. Şimdiden Ürdün’ü karıştırdılar. Ürdün’ü, Filistin Kudüs davasına biraz sahip çıkınca sana ne oluyor dediler. Bunu yapanlardan bazıları da Müslüman ülkeler. Çok uzaklara da gitmeye gerek yok. Kukla gibi kullandıkları arkalarında patronları var onlardan korkuyorlar. Bunlar nasıl Müslüman ya. Bir de Recep Tayyip Erdoğan’ı kıskanıyorlar nasıl dik duruyor diye. Çünkü onların halkları Recep Tayyip Erdoğan gibi birini istiyor. Ümmeti Recep Tayyip Erdoğan’dan başka savunabilecek birini görebiliyorsun Bunların 4’ünü birleştirsen 4 koyunu versen kaybeder" dedi.