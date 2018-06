Artık vakit Türkiye vakti" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Teşkilatının 24 Haziran seçimleri kapsamında Kapalıyol’da düzenlediği yürüyüşe katıldı. Yürüyüş boyunca Çavuşoğlu’na, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile partili vatandaş da eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu ve beraberinde yürüyen partililer, vatandaşlara karanfil takdim ederek, esnafı ziyaret etti.

Yürüyüşün ardından Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli yanında açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye’nin her yerinde, şehrinde ve beldesinde yoğun bir kampanya yürüttük. Yurt dışında da vatandaşlarımız oylarını verdiler ve yarın akşama kadar gümrük kapılarında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız oylarını vermeye devam edecek. Bu saate kadar bizler tüm Türkiye’de ve Antalya’da yaptıklarımızı, bundan sonra neler yapacağımızı her alanda net bir şekilde vatandaşlarımıza anlattık. Bugüne kadar ne yaptık? Türkiye’nin gelecek vizyonu nedir? Sadece Türkiye’nin 781 bin kilometrekaresiyle ilgili değil, İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması gibi her alanda sınırlarımızı aşan vizyonumuzu ortaya koyduk" dedi.

"Bugüne kadar yaptıklarımız bir başlangıçtı"

Diğer adayların da çıkıp konuştuklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Neleri yaptırmayacaklarını özellikle de gayet güzel söylediler. Vatandaşlarımız da gördü. Bu seçim kampanyasında da gördük ki, Recep Tayyip Erdoğan’dan başka Türkiye’ye proje koyan başka bir aday, başka bir parti çıkmadı. Maalesef öyle. Genellikle retorik ve demagojiden ibaret oldu seçim kampanyaları. Biz isteriz ki, proje ve Türkiye’nin gelecek bir vizyonu üzerinde yarışalım. Şimdi söz millette. Biz her zaman ne diyoruz? Söz de karar da milletindir. Yarın vatandaşlarımız artık iradesini ortaya koyacak. Bugüne kadar vatandaşımız dinledi ve kendi arasında yorumunu yaptı. Ama son 1 hafta içinde şu soruyu sormaya başladı. ‘Ülke için kim çalışıyor? Kim proje üretiyor? Türkiye’yi hedeflerine kim taşıyamaz? Kim dirayetli, kim değil? Ekonomi, sağlık, dış politika ve eğitim politikası dahil ülkeyi kime emanet edebilirim?’ diye soruyor. Oy vermeyeceklerin de cevabı şu, ‘Belki oy vermem ama Recep Tayyip Erdoğan.’ İnşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletin oyuyla tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek ve Türkiye’nin hedeflerine Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ulaştıracak. Bugüne kadar yaptıklarımız bir başlangıçtı. Artık vakit Türkiye vakti" diye konuştu.