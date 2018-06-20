Bakan Çavuşoğlu’dan yerel medyaya destek vurgusu

Uydu üzerinde yayın yapan Kanal V televizyonun yeni hizmet binası açılış töreni gerçekleşti. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Milletvekili Gökçen Enç, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Sanayici İş Adamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, medya temsilcileri ve partililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, yerel medyanın bir şehir için çok önemli olduğunu ifade ederek, “O şehrin görünümü için de önemlidir. O şehrin doğru tanınması bakımından da önemlidir. Ben her sabah kalktığımda önüme medya özetleri geliyor. Şahsımla ilgili, dış medya ve Antalya özeti haberler gelir. Antalya özeti sadece Antalya’da olan ulusal medyanın temsilcileri değil, Antalya’daki Gazipaşa’dan Kaş’a kadar tüm gazetelerden ve televizyonlardan önemli bilgileri alıyoruz, güne öyle başlıyoruz. Haber kimi ilgilendiriyorsa, onunla temasa geçiyoruz” dedi.

Yerel medyaya destek vurgusu

Basının tarafsız ve güçlü olmasının önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Yerel medyanın özellikle kendi imkanlarıyla ayaklarının üzerinde durması önemli. Yerel medyanın sıkıntılarını yaptığımız toplantılarla dinledik. Yerel medyanın kendi ayakları üzerinde durması, yerel sahiplenmeyle olur. Aslında yerel sahiplenme, eğitim ve sağlık için de önemli. Yerel sahiplenme şart. Aksi takdirde, dökme suyuyla, değirmen döndürmeye benzer. Maalesef Antalya’da 2 televizyon kapandı. Bir tek Kanal V kaldı. Yerel meydanın da böyle kanatsız kalması bakımından ekonomik özgürlüğü de çok önemli. İnşallah Kanal V, tarafsız, objektif bilgileri sadece bizlere değil, tüm dünyaya ulaştırır. Geçen gün binaya uğramıştık. Ulusal kanalları kıskandıracak düzeyde. Bunu yapmak kolay değil. Ancak sürdürmek, hiç kolay değil. O yüzden Kanal V’ye sahip çıkalım.” diye konuştu.

Karaloğlu: "Bizi dünyaya açacak olan şey yerel medya olabilir"

Antalya’nın önemli bir şehir markası olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Antalya önemli bir şehir markası olurken, ona yardımcı olan kuruluşlar var. Tabii ki bunların başında yerel medyanın çok büyük katkısı var. Şehirdeki yerel medyanın, basın yayın kuruluşlarının güçlü olması, şehrin gücünü ifade eder. Antalya’da yerleşik bir yerel kanal olan Kanal V’de yeni alt yapısı ve yeni teknolojisiyle yerel olmasına rağmen ulusal ve uluslararası kalitede yayın yapan ve yapmaya devam edecek bir televizyon dönüşüyor. Bizi dünyaya açacak olan şey yerel medya olabilir. Kanal V’ye sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

Türel: “Tarafsız basını her zaman en büyük kazancımız olarak görüyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, basının siyasetin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, “Bizim yapmış olduğumuz bütün çalışmaların hem tenkit hem de takdirleri mutlaka yapılmalıdır. Biz objektif kriterler içerisinde tarafsız basını her zaman en büyük kazancımız olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

AKTÜEL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya ise 19 yıl önce başladıkları medya sektöründe yaklaşık 1 buçuk yıl önce Kanal V ile güçlerine güç kattıklarını ifade etti.