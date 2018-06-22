Bakan Çavuşoğlu’ndan Kepez’e 5 müjde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Emek Mahallesi’nde gerçekleştirilen seçim mitinginde Kepezlilere 5 müjde verdi. Kepez’in Antalya sevdasının kendilerine ilham verdiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Kepez her seçimde ayakta. Kepezin coşkusu, Kepez’in enerjisi, Kepez’in Antalya sevdası bize ilham kaynağı oluyor. Bizi güçlü bir şekilde destekleyen ve bu kutlu yolda yalnız bırakmayan Kepezli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mitinge katılan ve bireysel olarak servis yapma talebinde bulunan servisçilere seslenen Bakan Çavuşoğlu, bu sorunu da kökten çözdüklerinin müjdesini vererek, “Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Çocuklarımızı emanet ettiğimiz servisçilerimizin her zaman yanındayız” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Onlarda güven içinde çocuklarımızı okullarına götürecekler, evlerine geri getirecekler” diye konuştu.

Gençlere müjde

Kepez’e de bir müjde ile geldiğine değinen Çavuşoğlu, “Hakan Tütüncü kardeşim uzun zamandır Kepez’deki gençlere yine bir eser bırakmak, bir armağan bırakmak istedi. Drag pisti kurmak istedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan talepte bulunmuştu. Bugün Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu arayarak, ‘Kepez’e müjdeyi verebilirsin. Kepezli gençlere müjdeyi verebilirsin, imzayı attım, bu iş bitti’ dedi. Kepezimize hayırlı uğurlu olsun. İşte Kepez’in gerek vakıf sorunu, gerekse tapu sorunu, bugüne kadar geçmişten birikmiş karmaşık sorunları hep bu anlayışla çözdük ve Kepezimize hizmet üstüne hizmet getirdik. Şimdi Hakan Tütüncü kardeşim ve Menderes Türel kardeşim, büyükşehir ve Kepez belediyesi olarak, Kepez’in her yerine güzel hizmetler kazandırıyorlar. Her sene yeni bir kültür merkezi kuruyor kardeşim” dedi.

“MSKM, ikinci adresimiz oldu”

Mimar Sinan Kongre Merkezi’nin ikinci adresleri olduğuna da değinen Çavuşoğlu, tüm önemli etkinliklerin ve toplantıların burada yapıldığına dikkat çekerek, “Kepezimize ne yapsak azdır. Antalyamıza ne yapsak azdır. Gaziantep dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3.cü havaalanı pistine ilk defa teker koydu, uçağı ile indi” diye konuştu.

“Antalya’ya 3.cü havaalanı”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2022 yılında Batı Antalya Havaalanı’nın açılacağını da söyledi. Çavuşoğlu, “Kaş ile Demre arasına yeni bir havaalanı açıyoruz. İstanbul’dan sonra üç tane havaalanı olacak tek il olacağız. Artık, Antalya dünya markası. Türkiye’nin vizyonu gibi Antalya’nın namı tüm dünyaya yayıldı. Antalyamıza 16 yıldır hizmet ediyoruz. Antalyamızı geliştirdik, güzelleştirdik, Türkiye’nin her kesimi gibi” dedi.

Eğitim kampüsü ve Teknoloji Üniversitesi müjdesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6 Temmuz’da şehir hastanesinin yapım ihalesinin yapılacağını söyledi. Kepezlilere şehir hastanesi müjdesi veren Çavuşoğlu, “Biz icraat konuşuyoruz. Biz projelerimizi konuşuyoruz” dedi.

Kepez’e eğitim kampüsü müjdesi de veren Bakan Çavuşoğlu, “20 lisenin aynı yerde olduğu bir eğitim kampüsü yapacağız. Şimdi Hakan kardeşim yer sorununu çözüyor, Kepez’e teknoloji üniversitesi kuracağız. ATSO ve ANSİAD ile beraber. 5 üniversitemiz oldu, 10 üniversiteye çıkacağız” diye konuştu.

“Kepez’e örnek projeler”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Kepez’de elde edilen bütün başarıların birlikte kazanıldığını ifade etti. AK Parti hükümetinin 16 yılda çok büyük hizmetler verdiğini ve Antalya’nın arka bahçesi olarak görülen Kepez’in önemli ve örnek projelerle ön plana çıktığını söyleyen Başkan Tütüncü, Kepez’in değer üstüne değer kazandığını dile getirdi.