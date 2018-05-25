Bakan Çavuşoğlu’ndan Muharrem İnce’ye yerli otomobil cevabı

Senin buna gücün yetmez, hayalin de yetmez. Senin iktidar olma gibi bir derdin yok” dedi.

Antalya’da esnaf ziyaretlerinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Çavuşoğlu’nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekili adayları ve partililer katıldı. Program öncesinde AK Parti Antalya’nın 16 vekil adayı, öz geçmişleriyle beraber tanıtıldı.

Törende konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce Antalya için 126 milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini söyledi. Mevcut 16 kişilik aday listesinde birbirinden değerli arkadaşlar gördüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “En iyi liste bizim listedir. Genç, pırıl pırıl arkadaşlarımız var. Bizler de varız. Hem tecrübe, hem yenilenme, bayrak değişimi ve nöbet değişimi var. Siyasette olması gereken ne varsa bizde var. Geçen dönemde ki liste de en iyi listeydi. Birlikte beraberlik içinde 1 bir milletvekili gibi çalıştık. Bu seçimde 16’ya çıktı vekil sayımız. Bu seçimde Antalya bizi çok güçlü bir şekilde Ankara’ya göndereceğinizden şüphemiz yok” dedi.

“Türkiye için yaptıklarımız son 3 yıla sığdırılamaz”

Türkiye için hizmet yapmaya devam edeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Tekrar güçlü bir iktidarla iş başına geçince Türkiye için hizmet edeceğiz. Türkiye için yaptıklarımız son 3 yıla sığdırılamaz. 79 yılda yapılamayan, hayal edilemeyen, hayatta olmaz denilen projeleri hayata geçirdik. 16 yılın özeti şudur. 16 yılda karşılaşmadığımız zorluk ve tehdit kalmadı. En son 15 Temmuz. Türkiye’ye yönelik saldırılar, projeler, 15 Temmuz 2016’da sonlandırdık. Milletimiz ve liderimiz sayesinde, milletçe bu saldırıyı yendik. Taarruzlar bununla sınırlı kalmadı. Bir taraftan terör devleti yaratma çabaları. İçeride nasıl inlerine girdiysek, sınır ötesinde de bu hainlerin inlerine girdik. 16 yılda bunların hepsini irade, cesaret ve dik duruşla üstesinden geldik. Bu mücadeleleri yaparken ülkemiz içim çok büyük hizmet yaptık. Dünyada gerçekleştirilmekte olan mega projeleri tek başına Türkiye gerçekleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri olan Türkiye’ye bunlar yaraşır. Şimdi sıra bu sağlam temeller üzerinde Türkiye’yi hak ettiği hedeflere ulaştırmak” diye konuştu.

“İlk günkü gibi aşkımız var”

“Vallahi ilk günkü gibi aşkımız var, billahi ilk gün gibi heyecanlıyız. İlk günkü aşkla 24 Haziran’dan sonra daha fazla çalışacağız” diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye’yi ihya edeceğiz. Projelerin üstüne yeni projeler ekleyeceğiz. 3’üncü köprü tamam, Çanakkale köprüsü ilerliyor. Büyük projeler bitti. Antalya’mızı da ihmal etmiyoruz. Haziran’da şehir hastanesini ihaleye çıkıyoruz. Bin 500 yatak kapasitesine çıkacağız. Edirne’den Karsa, Erzurum’dan Trabzon’a hızlı tren projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunlar 2023 için öngörülerimizdir. Türkiye’yi baştan sonra demir ağlarla, havalimanlarıyla, büyük projeleri hayata geçirme zamanı.”

“Senin gücün yetmez”

Konuşmasının sonunda, bir televizyon programında Muharrem İnce’nin, seçimleri kazanması halinde ’Kanal İstanbul’ ve Türkiye’nin uzun yıllar hayalini kurduğu ’Yerli Otomobil’ projelerini durduracağını açıklamasını sert bir dille eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Birbiriyle çelişen ifadelere bakın. Biz yerli milli diyoruz, biri çıkmış yerli ve milli otomobili çöpe atacağız diyor. Zaten sen yapamazsın, senin gücün yetmez, hayalin bile yetmez. Sen karşında olduğunu, bugün yaparım diyorsun. Yapamazsın, yaparsa yine Ak Parti yapar, Ak kadrolar yapar” dedi.

“24 Haziran memleket meselesidir”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, Türkiye’nin önlenemez kalkınması ve yükselişinin birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Türel, seçimle birlikte oyunların başladığını ve döviz ile Euro ile seçimin etkilenmeye çalışıldığını kaydetti. Türel, “Seçmen tercihini belirleyen en önemli husus ekonomik durum. Ne yaptılar, şimdide döviz spekülasyonu ile dolarla Euro ile seçimi etkileyemeye çalışıyorlar. Ak Parti’nin iktidardan uzaklaştırmak istiyorlar. Bunu da başaramayacaklar. Bunu yapanlar Türkiye düşmanı. ABD ev Avrupa bir anda Türkiye’de neden seçim yapılıyor diye sormaya başladı. Türkiye’yi çok sevdikleri için mi soruyorlar? 24 Haziran çok açık ve net bir şekilde ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir imtihandır. 24 Haziran Gezi olayında, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da olduğu gibi aşabileceğimiz önemli bir viraj olarak gözükmelidir. 24 Haziran memleket meselesidir” diye konuştu.

AK Parti’nin Antalya listesinin diğer partilere göre en iyi liste olduğunu söyleyen AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise, bugün itibariyle seçim çalışmalarına başladıklarını ilan etti. İlk çalışmalara esnaflardan başladıklarını kaydeden Taş, esnaf ve vatandaşlardan olumlu yönde dönüş aldıklarını söyledi.