Bakan Eroğlu: "Bu yıl 15 milyon turist bekliyoruz"

Sadece deniz turizmi değil, yayla turizmi açısından da çok önemli" dedi.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek toplu temel atma ve açılış merasimi ile 166 milyon lira yatırım bedelli 10 adet tesisin temelini atmak üzere Antalya’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Vali Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. Vali Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından karşılanan Bakan Veysel Eroğlu, Antalya’da yapılan projeler hakkında bilgi verdi. Bakan Eroğlu, Antalya’ya hizmetin en iyisini vermek için çalıştıklarını söyledi.

"Antalya’da bu yıl 15 milyon turist bekliyoruz"

Ormanların Antalya’nın akciğerleri olduğunu söyleyen Bakan Veysel Eroğlu, turizmin Antalya’da çok muhteşem şekilde geliştiğini kaydetti. Turizmde bu yıl, 15 milyon turist beklediklerini belirten Eroğlu, Antalya’nın turizm cenneti olduğunu vurguladı. Hükümetin Antalya’ya çok önem verdiğinin altını çizen Eroğlu, "2017 yılı sonuna kadar Antalya’ya 39 milyar lira yatırım yapıldı. Bu yatırımlar arasında Bakanlığımızın yatırımları 4 milyar 280 milyon lira. Ulaştırma Bakanlığıyla birlikte en çok yatırım yapan bakanlığız. Antalya’ya o kadar çok baraj ve gölet yapıyoruz ki, Antalya baraj ve göletler diyarı haline geldi. Antalya’daki erozyonu engellemek için büyük bir çalışma başlattık. Antalya’da hükümetimizden önce kaç tane baraj vardı? Bir elin parmakları kadar yok. 19 baraj, 3 gölet yaptık. 10 baraj ve 2 gölet daha yapılıyor ve kısa sürede bitecek. Gazipaşa’daki vatandaşlara, 60 yıldır herkes barajı yapacaklarını söylemişler, ancak hiçbiri yapmamış. Biz yaptık" dedi.

"Her yıl çiftçinin cebine 417 milyon lira giriyor"

Her yıl çiftçinin cebine 471 milyon lira girdiğini vurgulayan Bakan Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"89 tane derenin modern şekilde ıslahını yaptık. Mesire alanları çok önemli. Gelen turist sadece otelde kalmak istemiyor. Doğa turizmi için bir seferberlik başlattık. Antalya’da 125 tane mesire alanı var. Eskiden arıcılar ormana sokulmazdı. Biz bal orman kuruyoruz. Biyolojik çeşitlilik açısından Antalya çok önemli. 15 tane bal ormanı kurduk. Turizm bölgesinde hava durumu çok önemlidir. Bir turist bir yere gideceği zaman bakacağı ilk şey hava durumu. Biz de dünyanın en ileri derecedeki teknolojisini Antalya’da kurduk. Antalya’da 52 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 6 tane deniz meteoroloji gözlem istasyonu kurduk. Antalya şu anda meteorolojik tahminlerde dünyanın en ileri noktasına ulaştı."

Konuşmasının ardından hava durumuna bakan Eroğlu, önümüzdeki günlerdeki hava durumu hakkında bilgi verdi.

"Zengin turistlerin gelmesini arzu ediyoruz"

Gazipaşa için içme suyu ve arıtma suyu için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Eroğlu, "İnşaat safhasında 10 tane barajımız var. 48 tane daha proje hazırlıyoruz. Yola devam diyoruz. Daha yapılacak işimiz var. 19 tane göletimiz daha var. 58 sulama tesisi bitirdik. İnşaat safhasında 18 tane daha sulama tesisi yapılıyor. Projesi hazırlanan 78 tane daha var. Antalya’nın yüzde 56’sı orman. Milli parklar çok önemli. Tabiat turizmiyle alakalı çok potansiyel var. En büyük potansiyel Antalya’da. Uygulama ve eylem planı hazırlandı. Amacımız tabiat turizminde zengin turist getirmek. Sadece deniz turizmi değil, yayla turizmi açısından da çok önemli. Muazzam bir turizm potansiyeli var. Bunu daha da arttırmayı amaçlıyoruz. Antalya’ya zengin turistlerin gelmesini arzu ediyoruz. Antalya çok daha güzelleşti. G20 zirvesinin burada yapılması Antalya’nın tüm dünyada tanınmasına vesile oldu. En güzel G20 zirvesi burada yapıldı" diye konuştu.

Akdeniz Gelişim Projesi adıyla çok büyük bir proje hazırlandığının altını çizen Bakan Eroğlu, "Antalya’ya her geldiğimizde toplamda 1 milyar 690 milyon liralık müjde vermişiz. Biz sözümüzün eri bir hükümetiz. Sözümüzü de tutuyoruz" dedi.