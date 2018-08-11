Bugün İzmir’den helikopterle Antalya’nın Elmalı ilçesine gelen Bakan Pakdemirli önce geçtiğimiz salı günü sel felaketinin yaşandığı ve 450 dönüm arazinin zarar gördüğü, 12 evin su altında kaldığı Salur Mahallesi’ne geldi. AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve kurum müdürleri ile birlikte zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Pakdemirli ardından, yine sel felaketi yaşayan Karaköy Mahallesi’nde incelemelerde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

"Üreticinin zararı devlet tarafından karşılanacak"

Ordu’yla ilgili yapılan ilk tespitlerde 600-700 ton civarı fındığın zarar gördüğünün görüldüğünü söyleyen Pakdemirli "Dün alınan bilgiye göre 900 çiftçiyle görüşüldüğünde 600-700 ton zarar görünüyordu ama 2 bin çiftçiyle görüştüğümüzde zararın bin 100-bin 200 ton civarında olduğu yönünde. Ordu’daki durum da aynı. 1-2 hafta içerisinde net bilgiler alınır. Ama en önemlisi can kaybının yaşanmaması. Bu bizim en büyük tesellimiz. Üreticimizin zararları devlet tarafından karşılanacak" dedi.

"Elmalı’da yüzde 35’in üzerindeki hasarlar karşılanacak"

"Müdürlerimiz, tarım ilçe müdürümüz, tarım il müdürümüz, orman bölge müdürümüz burada. Devlet tüm kurumlarıyla yaraları sarmak için burada" diyen Bakan Pakdemirli "Bununla ilgili kimsenin endişesi olmasın. İlk aşamada görünen o ki 610 dekar alanda zarar görünüyor çıkıyor, yüzde 35 oranında, 21 hayvanımız telef olmuş görünüyor. Hasar Allah’a şükür çok büyük değil. Bunların olmaması için gerekli çalışmaları DSİ tarafından yapıyor olacağız. Tabi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleriyle ilgili talimat verdik. Yüzde 35’in üzerinde hasar görmüş üreticilerimiz bedellerini alacaklar, hızlı şekilde tazmin edilecek. Zaten TARSİM sigortalı üreticilerimizde sıkıntı yok. TARSİM sigortası olmayan üreticilerimize kesin tespitler yapıldıktan sonra gereken yapılacak. Onun akabinde de burada yaraların sarılması konusunda en hızlı şekilde aksiyon alacağız" ifadelerini kaydetti.