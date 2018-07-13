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13 Temmuz 2018 10:26

Bale kursuna yoğun ilgi

Muratpaşa Belediyesi’nin yaz dönemi spor okulları kapsamında açtığı bale kursunda 4-7 yaş arası çocuklar, balenin temel duruş ve hareketleri eğitimi alıyor.

Bale kursuna yoğun ilgi

13 Temmuz 2018 10:26


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, her çocuğun istediği spor dalında temel eğitim alması, yetişkinlerin sporu hayatın bir parçası haline getirmesi üzerine kurguladığı ‘sporda toplumcu yaklaşım modeli’nin en büyük organizasyonu spor okullarında yaz dönemi tüm hızıyla devam ediyor.


Yaz dönemi spor okulu, 24 branşta, 6 spor salonu, 2 stat, 4 spor tesisi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’yle birlikte Atatürk ve Bayındır parklarında gerçekleşiyor.


Muratpaşa Belediyesi’nin ilk olarak ilkbahar döneminde açtığı bale kurslarına bu dönem de ilgi yoğun oldu. 4-7 yaş aralığında kız ve erkek çocukların kabul edildiği kurslar Salı ve Perşembe günleri Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Saat 09.00’da başlayan kurslara, balerin ve balet adayları büyük bir coşkuyla katılırken kursta balenin temel duruş ve hareketleri eğitimi veriliyor.




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