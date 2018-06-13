Başkan Böcek, personeliyle bayramlaştı

Başkanlık makamında yapılan bayramlaşma töreninde Konyaaltı Belediye Başkanı Muhitin Böcek, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte tüm çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı tek tek kutladı.

Başkan Muhittin Böcek, birlik ve beraberlik içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak bir geleneği daha koruyarak, ilk bayramlaşmayı mesai arkadaşlarıyla yaptığını kaydetti. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ve tatilcilerin hiçbir sıkıntıyla karşılaşmaması için Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bayram süresince görevde olacaklarını bildirdi.

Muhittin Böcek bayramların, gönüllerin birbirine daha çok yaklaştığı, sevginin, saygının, barışın ve kardeşliğin çok daha farklı bir şekilde hissedildiği güzel zamanlar olduğunu söyledi. Konyaaltı Belediyesi olarak bölge halkına hizmet götüren bir aile olduklarının altını çizen Böcek, “Personelimizle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadık. Allah, bu mutluluğumuzu, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.