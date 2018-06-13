Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 17:59

Başkan Böcek, personeliyle bayramlaştı

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye personeliyle bayramlaşarak, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Başkan Böcek, personeliyle bayramlaştı

13 Haziran 2018 17:59


Başkanlık makamında yapılan bayramlaşma töreninde Konyaaltı Belediye Başkanı Muhitin Böcek, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte tüm çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı tek tek kutladı.


Başkan Muhittin Böcek, birlik ve beraberlik içinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak bir geleneği daha koruyarak, ilk bayramlaşmayı mesai arkadaşlarıyla yaptığını kaydetti. Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ve tatilcilerin hiçbir sıkıntıyla karşılaşmaması için Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bayram süresince görevde olacaklarını bildirdi.


Muhittin Böcek bayramların, gönüllerin birbirine daha çok yaklaştığı, sevginin, saygının, barışın ve kardeşliğin çok daha farklı bir şekilde hissedildiği güzel zamanlar olduğunu söyledi. Konyaaltı Belediyesi olarak bölge halkına hizmet götüren bir aile olduklarının altını çizen Böcek, “Personelimizle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadık. Allah, bu mutluluğumuzu, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç