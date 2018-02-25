Başkan Türel farkındalık için pedal çevirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile gerçekleşen Ulusararası Tour of Antalya Bisiklet Yarışması’nın son etabına katılan Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, amatör bisikletçilerle pedal çevirdi. Eski Lara yolu Erdal İnönü Parkı önünden başlayan Gran Fondo kısa ve uzun parkur yarışında, eşi Ebru Türel ile birlikte start alan Başkan Türel, Lara sahili boyunca bisiklet sürdü.

Sağlıklı kent için bisiklet

Yarışma öncesi konuşan Menderes Türel, Antalya da benzer spor etkinlikleri artması için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Akra Grubu tebrik ediyorum. Çok önemli bir iş başarıyorlar. İnşallah devamı gelerek geleneksel hale gelir ve yapılır. Ben de bugünkü yarışmaya bir farkındalık olması için katıldım. Aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği Başkanıyım. Bisiklet yollarının, bisiklet sporunun özellikle sağlıklı kentlerinin gelişiminde çok önemli olduğunu ifade ediyoruz. Bir farkındalık olsun diye buna benzer etkinliklere her zaman katılıyorum. Haftada 4 gün spor yapan birisiyim. Burayı da bir fırsat olarak değerlendirdim” diye konuştu.

Örnek olmaya çalışıyoruz

Sporcularla zorlu mücadele de pedal çeviren Ebru Türel ise “Bu tür organizasyonlar kentimiz için çok önemli. Önümüzdeki hafta da Antalya’nın fethi kutlamaları kapsamında Runatolia koşusu var. O da çok güzel bir etkinlik. Hem yurt içinde hem yurt dışında Antalya’nın tanıtımına katkı koyan etkinlikler. Biz de aile olarak öncülük edip, insanlara örnek olmaya çalışıyoruz. Bütün çocukları spora alıştırmak, onları sporla kötü alışkanlıklardan korumak en önemli hedeflerimizden bir tanesi” dedi.