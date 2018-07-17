Başkan Türel, Konyaaltı Sahili’ni denetledi

Tespit ettiği bazı aksaklıkların giderilmesi için bürokratlarına talimat veren Türel, projenin dışına çıkılmaması hususunda, işletmecileri uyardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sabah sporunu dünyanın en güzel sahillerinden birine dönüşen Konyaaltı Sahili’nde yaptı. Türel, Antalyaspor formasıyla varyanttan itibaren Boğaçayı’na kadar yürüyüş yaparak Konyaaltı Sahil Projesi’ni denetledi. Başkan Türel’e, Genel Sekreter Birol Ekici, ANTEPE Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yantaç, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Elçin, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İnanç Argun, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Hülya Atalay eşlik etti. Konyaaltı Sahili’ni gezen Başkan Türel, tespit ettiği aksaklıkların giderilmesi talimatını verdi. Projenin dışına çıkılmaması konusundaki hassasiyetini dile getiren Başkan Türel, yönetim planına uyulması konusunda işletmecileri uyardı.

Başkan Menderes Türel, inceleme sırasında sabahın erken saatlerinden itibaren sahile akın eden Antalyalılarla da sohbet etti, özçekim yaptı. Vatandaşlar bir yaşam alanına dönüşen sahil projesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.