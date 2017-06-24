Başkan Uysal: “Hep hayret makamında olmalıyız”

Yani şaşırmaya, fikir almaya açık kalmak lazım” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının son iftar sofralarını Kırcami bölgesinde Mehmetçik, Doğuyaka ve Topçular Mahalleriyle Üçgen Mahallesi Giritli Parkı’nda kurdu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde 3 mahalleyi buluşturan iftar programının ardından katıldığı Giritli Parkı’ndaki iftarda mahalle sakinlerini yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ortak akıl vurgusu

Ümit Uysal, kamu yönetiminde her zaman hayret makamında kalınması gerektiğini söyledi. “Yani şaşırmaya, fikir almaya açık kalmak lazım” diyen Başkan Uysal, “İnsanlar kötü niyetli olmayabilir ama ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var.’ Ortak akıl olmadan yapılacak işler hep sıkıntılı olur” diye konuştu.

Unutulmaması gereken 2 nokta

Kamu yönetiminde görev alan insanların toplumun parasının harcadığını ve toplumun yaşadığı kentleri dizayn ettiklerini hiç unutmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, bunun ortak akılla hareket etme mükellefiyetini ortaya çıkardığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Şarampol Cadde Düzenlemesi projesi kapsamında park alanını kaldırılarak otopark yapılmasına ilişkin referandum sürecin mahalle sakinlerinin barışçı ve sağduyulu bir yaklaşımıyla atlatıldığını belirten Başkan Uysal, “Sizlerin aklı başında tavırlarıyla, şehrimizi yönetenlerin belli bir aklıselimi korumalarıyla süreç hoş bir noktaya geldi Yanlış hesap Bağdat’tan dönmüş oldu. Hepinizi tebrik ediyorum. Bizi doğruda buluşturduğunuz için bizi hepinizi tekrar kutluyorum.”

Giritli Parkı iyileştirilecek

Başkan Uysal, konuşmasının sonunda Giritli Parkı’nı dolduran mahalle sakinlerinin Ramazan Bayramı’nı da kutladı. Başkan Uysal, iftardan ayrılmadan önce mahalleliyle bölgenin tek yeşil alanı Giritli Parkı’nın iyileştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu. Başkan Uysal, mahalle sakinlerinin beklentileri doğrultusunda Giritli Parkı’nda yeşil dokusunun arttırarak bir iyileştirme çalışması yapılacağı sözünü verdi.