Başkan Uysal, Korkuteli’de

Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanlığı’nın düzenlediği program çerçevesinde milletvekili adayı Cavit Arı’yla Korkuteli’de bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. İlçede ilk olarak partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Başkan Uysal, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin yeni bir nefese, güler yüzlü bir açıya çok ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Uysal, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin dün gerçekleşen Antalya mitinginin bu açıdan son derece önemli olduğunu söyledi. Başkan Uysal, böylesine coşkulu ve heyecanlı bir miting için Antalya’ya teşekkür etti.

İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği gün parti rozetini çıkarıp Türk Bayrağı rozeti taktığına dikkat çeken Başkan Uysal, ”İnce, çiftçilik yapmış bir cumhurbaşkanı adayıdır. Hoş bir sada olsun diye değil, ekonomik nedenlerle, Korkutelili insanlarımız gibi karnını doyurmak için çiftçilik yapmıştır. Bir çiftçi çocuğu, traktörden, mazottan anlayan biri Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Korkuteli’nin en geniş şekilde sahip çıkacağından kuşkum yok, şüphem de yok. Korkuteli, kendine oy verir gibi İnce’ye oy verecektir.”

Başkan Uysal, ilçe başkanlığının ardından Küçüklü Mahallesini ziyaret etti. Eski köy meydanında mahalleliyle biraraya gelen Başkan Uysal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.