Başkan Uysal’dan kamu yararı vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Konyalılar Derneği’nin her ay gerçekleştirdiği ‘bamya çorbası’ gününe katıldı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız ve Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk’un da katıldığı çorba günü Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“Kamu kaynaklarını sürekli kamu yararına harcar durumda olmamız lazım”

Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz’in ev sahipliği yaptığı günde, Başkan Uysal son 50 yılda nüfusu hızla artan bir Antalya’nın var olduğunu söyledi. Bunun bir takım zorlukları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Bizim bütün şehirlerimizi güzel tanzim edebilmemiz için kamu kaynaklarını sürekli kamu yararına harcar durumda olmamız lazım” dedi.

“Şehirlerimiz çok değerlidir”

Çorba gününde Başkan Uysal, Muratpaşa’da cadde ve sokak yenileme projelerinden park çalışmalarına, sosyal hizmetlerden yapımı devam eden Sivil Toplum Merkezi, Çağdaş Sanatlar Merkezi gibi yatırım projelerine gerçekleştirilen hizmetleri detaylarıyla anlattı. Başkan Uysal, “Şehirlerimiz çok değerlidir. Hep beraber bütün şehirlerimizi muasır medeniyetleri aşacak, Cumhuriyetle hız kazanan ivmeyi sürdürecek şekilde tanzim etmemiz lazım. Çocuklarımız aynı sokakta büyüttüğümüzü, tasada kederde bir olduğumuzu unutmadan çalışmamız lazım. Muratpaşa’da bu gayret içindeyiz” diye konuştu.

Diğer konuşmaların ardından sona eren çorba gününde, günün anısına dernek yönetimi Başkan Uysal’a kara kelem bir portre resmini hediye etti.