Başkan Yücel:” Şehrimize milyonlarca liralık katkı sağlıyor”

ALTAV ve Romanya kökenli Paralela 45 tur operatörünün Türkiye operasyonunu yapan Summer Tour işbirliğinde ulusal Romen basın grubu Alanya’da ağırlandı. 12 kişilik heyette bulunan basın grubu çeşitli temaslarda bulunarak Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) başta olmak üzere şehrin tarihi, doğal ve turistik bölgelerinden görüntü aldılar.

“Havalimanı uçak park kapasitesinin 6’ya çıkarıldı”

20 milyon nüfuslu ülkenin 2 milyon nüfuslu başkenti Bükreş’ten 14 Haziran’da GZP’ye yapılacak ilk charter uçuş öncesinde GZP Havalimanı Müdürü Cengiz Aşıklı’yı ziyaret eden heyet yapılan görüşmede çeşitli bilgiler aldı. Son yapılan çalışmalarla havalimanı uçak park kapasitesinin 6’ya çıkarıldığını söyleyen Aşıklı, Boeing 757-200, Boeing 737-800, Airbus 321, Airbus 320, Airbus 319 uçaklarının havalimanını kullandığını belirtti.

“Dünya turizminde marka olmuş önemli bir bölgeyiz”

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Akdeniz çanağına bakıldığında fiyat-kalite dengesini en iyi gerçekleştiren bölgenin Alanya olduğunu söyleyerek, “Ulaşım sorunu olmayan, uygun fiyatlarla kaliteli hizmet verebilen, 150 bin civarında turistik yatak kapasitesine sahip, her yıl 30’dan fazla ülkede tanıtım yapan, dünya turizminde marka olmuş önemli bir bölgeyiz” açıklamasında bulundu.

“Yerleşik yabancılarımızla birlikte olmaktan mutluyuz”

Alanya Belediyesi ziyaretinde ise basın grubunun sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da 79 milletten insanın huzur içinde yaşadığını belirterek, “Alanya olarak 99 milletten de ziyaretçimiz var. En başta Alman, Rus, Hollandalı ve İskandinavyalılar olmak üzere ‘Yeni Alanyalı’ dediğimiz yerleşik yabancılarımızla birlikte olmaktan mutluyuz” dedi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 410 bin Romanyalının geldiğini, rezervasyon rakamlarına bakıldığında bu rakamın 2018’de 500 bine yükseleceğini belirten Başkan Yücel, “Antalya’ya 2016’da 90 bin, 2017’de 117 bin Romen vatandaşı geldi. Bu yılki hedef ise 150 bin Romanyalı turist” şeklinde açıklamada bulundu. Başkan Yücel ayrıca, Romanya siyasetine damga vurmuş devrik lider dünyaca ünlü Nikolay Çavuşesku’nun bir dönem Alanya’yı ziyaret ettiğini de söyledi. ALTAV çalışmaları hakkında da basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Yücel, ülkelerinde tanınmış sosyal medya fenomenlerini, gezi yazarlarını, basın mensuplarınıağırladıklarını ve yabancı sanatçıların Alanya’da klip çekmelerini sağladıklarını, 1 milyon 200 bin TL bütçeli vakfın bu ve benzeri yöntemlerle milyonlarca liralık tanıtım çalışmasına başarıyla imza attığını sözlerine ekledi. Yücel ayrıca, ağırlanan Romen basın grubunun Alanya gezisini Bükreş’te ALTAV’ın katıldığı fuarda planlandığını dile getirdi.