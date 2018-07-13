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13 Temmuz 2018 17:42

Başkan Yücel, yaylalarda devam eden çalışmaları inceledi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaylalarda devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Başkan Yücel, yaylalarda devam eden çalışmaları inceledi

13 Temmuz 2018 17:42


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, altyapı ve üstyapı düzenlemelerin yapıldığı yayla yollarında devam eden çalışmaları inceledi. İlk olarak Keşefli Yaylası’nda devam eden yol genişletme çalışmalarını inceleyen Başkan Yücel, daha sonra Kargıcak Mahallesi’nin yaylasında vatandaşların sorunlarını dinledi.


Belediye Başkanı Yücel, yaz aylarının gelmesiyle yayla yollarının kullanımının arttığını, kendilerinin de vatandaşların bu yollarda sıkıntı yaşamamaları için çalışma başlattıklarını söyledi.


Yayla yollarının da önemine dikkat çeken Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın yaylaya gidiş gelişlerinde kullandıkları yolları genişletip bakımını yaparak yaylaya daha rahat ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Doğu ve batıdaki tüm mahallelerimizin yayla yollarının bakım ve onarımını yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.




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