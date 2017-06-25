Bayramı denizde karşıladılar

Okulların kapandığı döneme denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle iç turizmde ciddi hareketliliğe yol açan bayram tatili döneminde birçok tatilci de 3,5 günlük resmi tatil dönemini, idari izinle birlikte 9 güne uzattı. Nüfusu 2.3 milyon olan Antalya’nın 4 günlük bayram döneminde yerli ve yabancı tatilciler nedeniyle nüfusu neredeyse 4 milyonun üzerine çıktı. 4 günlük bayram tatilinde Antalya’yı tercih eden yerli turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda serinlemeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da nem oranı 50, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü. Her türlü hizmetin verildiği Konyaaltı sahilinde hemen hemen boş yer kalmadı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sahile akın eden vatandaşlar boş şezlong ve şemsiye bulmakta güçlük çekti. Konyaaltı Plajı’na serinlemeye gelen vatandaşlar içerisinde denizin keyfini her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Bazı tatilciler denizin tadını çıkarırken, bazı tatilciler ise deniz içerisinde voleybol, deve güreşi oynadı. Denizin içerisinde renkli görüntüler oluşturan tatilcilerden bazıları ise çocuklarıyla ilgilenerek bol bol şakalaştılar. Antalya’da bayram boyunca hava sıcaklığının gündüz saatlerinde en düşük 33, en yüksek 39 derece olması bekleniyor.

“Yaz geç geldi ama güzel geldi”

İnsanların sıcaktan kurtulmak için denizleri tercih ettiğini ifade eden tatil için Antalya’ya gelen Gece Mengi, “Havanın verdiği sıcaklık var. İnsanlar bu sıcaktan kurtulmak için bunu iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor. Eski bayram tadı da olmadığı ve serinlemek için sahile geldim. Burada eğlenmeye ve serinlemeye çalışıyorum. Yaz geç geldi ama güzel geldi. Yaz aylarını denizde geçirmeyi düşünüyorum” dedi.

“Tatilin tadını denize gelerek çıkarmaya çalışıyoruz”

Bayram tatilinin ilk gününü denizde geçiren Deniz Bulut, “Bayramın ilk günü tatilin tadını denize gelerek çıkarmaya çalışıyoruz. Antalya’da şuan bunaltıcı ve sıcak bir hava var. Sıcak havalardan dolayı yaz aylarında sürekli denizde olacağım” diye konuştu.