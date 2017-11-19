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19 Kasım 2017 15:00

Belekli balıkçılar 15 gündür denize açılamıyor

Antalya’nın Serik ilçesi Belek’te balıkçılar, boğaz giriş çıkışında biriken kum yığını yüzünden 15 gündür denize açılamıyor.

Belekli balıkçılar 15 gündür denize açılamıyor

19 Kasım 2017 15:00

Balıkçılar, nehir üzerindeki otellere ait 6 köprüden bazılarının alçak olması nedeniyle de zorluk yaşıyor.


Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde balıkçı barınağından denize giriş-çıkış noktasında 5 yıldızlı bir otelin nehirde bulunan köprüsü önünde biriken kum yığını, teknelerin giriş ve çıkışını engelleyince balıkçılar denize açılamadı. 15 gün olmasına rağmen halen kapalı olan boğaz giriş çıkışından dolayı evlerine ekmek götüremeyen balıkçılar, mağdur olduklarını dile getirdiler. Boğaz giriş çıkışının her yıl zaman zaman kapandığını ve kendi imkanlarıyla yolu açtıklarını belirten balıkçılar, ancak zaman içerisinde tekrar kapandığını dile getirdiler. Ayrıca balıkçı barınağından denize çıkabilmek için otellerin nehir üzerine kurduğu 6 köprüden geçmek zorunda kalan ve altından tekne geçemeyen köprülerin güvenlik görevlileri tarafından açılmasından da şikayetçi olan balıkçılar, güvenlik görevlilerine seslerini duyurabilmek için megafon kullanmaya başladıklarını söylediler. Balıkçılar, köprülerin altından balıkçı teknelerinin geçebileceği bir yüksekliğe çekilmesini istediler.


Balıkçılar, her yıl yaşadıkları bu soruna kalıcı bir çözüm bulunması için dilekçe ile kaymakamlığa da başvurdu. Balıkçılar adına Kaymakam Haluk Şimşek ile görüşen Hakkı Cengiz, “İlçe Kaymakamımıza dilekçeleri vermek için gittiğimde bizi dinleyip problemimizin kalıcı çözümü için bizzat takip edeceğini söyledi. Umarım en kısa zamanda bu problemimize yetkililerce bir çözüm üretilir” dedi.




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