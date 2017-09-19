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19 Eylül 2017 16:03

Berber usturalı, yan keskili İranlı hırsızlar tutuklandı

Antalya’da bir AVM içindeki farklı mağazalardan 4 saat içinde bin 400 parça tekstil ve kozmetik ürünleri çaldığı iddia edilen 4 İran uyruklu zanlı, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berber usturalı, yan keskili İranlı hırsızlar tutuklandı

19 Eylül 2017 16:03


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde görev yapmaları için oluşturulan güven timleri Lara bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinde dün gece şüphelendikleri 4 İran uyruklu kadını durdurdu. Kadınların üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada çok sayıda giyim, oyuncak, bijuteri ve parfüm malzemeleri ele geçirildi. Güven timlerinin, hırsızlık büro amirliği ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmada çantalarda bulunan malzemelerin aynı gün içerisinde 5 ayrı iş yerinden çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.S.R. (23) ve M.D.’nin (44) Antalya’da yaşadıkları, R.A. (28) ve Z.Z.’nin (33) ise turist olarak geldikleri tespit edildi. 4 kadının Fener Mahallesi’nde konakladıkları evde de arama yapıldı. Sadece birinin Türkçe konuşabildiği kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, kadınların hırsızlığı nasıl gerçekleştirdikleri de tespit edildi. Yanlarında berber usturası ve yan keski bulunan kadınların, tekstil mağazalarında barkotları kestiği, kozmetik mağazalarındaki sert barkotları usturayla kazıdıkları belirlendi. Kadınların çantalarında yapılan aramada ise bin 400 parça malzeme ele geçirildi. Kadınların çaldıkları malzemeleri ülkelerinde yüksek fiyattan sattıkları öğrenildi.




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