Büyük ikramiye talihlisine hırsızlık şoku

Olay, 29 Mayıs akşamı Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da büyük ikramiyenin sahibi olduğu iddia edilen ilaç firması servis personeli Murat Tokmak’ın (32) lüks aracının bagajında bulunan 570 bin lira çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan başvuru üzerine inceleme başlattı. İlk olarak Murat Tokmak’ın lüks otomobilini takip eden araçlar kameralardan tespit edildi. Sürekli aynı aracın Murat Tokmak’ı takip ettiğini belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda S.G.(31), A.E.(31), Ö.T.(22) S.Ç.(24) ile Ç.Ü. (19) isimli kadın yakalandı. Şüphelilerinden alınan 373 bin 150 lira Murat Tokmak’a teslim edildi. 1’i kadın 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Tokmak’ın çevresinde içtiği bir bardak çaya 200 lira bahşiş verdiği ve otomobilinde sürekli yüklü miktarda para ile gezdiği öğrenildi. Olay günü ise Tokmak’ın 700 bin lirası olduğu ve yakınına 130 bin lira değerinde otomobil aldığı geri kalanını ise arsa almak için yanında gezdirdiği iddia edildi.