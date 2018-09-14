Büyükşehir meclisinin gündemi 55.Uluslararası Film Festivali

Mecliste, komisyon raporunda 55. Uluslararası Antalya Film Festivalinde en iyi filme 320 bin verilmesi kararlaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin devam meclis toplantısı yapıldı. Meclis, Menderes Türel'in yokluğunda Meclis Başkanı Mesut Kocagöz başkanlığında, yoklama ve açılışın ardından 23 maddeyle açıldı.

Gündemin 2.maddesinde yer alan, ‘Uluslararası Antalya Film Festivali etkinliğinde verilecek olan ödüller ile ilgili Plan ve bütçe komisyonu raporu' değerlendirildi. Komisyon raporunda, festival kapsamında en iyi filme verilecek ödül ise 320 bin olarak kararlaştırıldı. 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde verilecek olan ödüllerde döviz fiyatında yüzde 15 aşağıya çekerek verileceğini kaydeden AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, TL'yi ise yüzde 10 yükselttiklerini söyledi.

“Bize düşen bu festivali kendine yakışır hale getirmektir”

CHP'li meclis üyesi Reşat Okay ise konuyla ilgili açıklamada bulundu. Okay, “60 yaşında bir Antalyalı olarak, bu festivalin hemen hemen kurulduğu günden bu yana takibini yapan biriyim. Antalya halkıyla yek vücut olmuş etkinlikten bahsediyoruz. Usulen yapılmış uyduruk bir kortej, yanından geçen insanlar kafasını çevirip bakmıyorlar. Bize düşen bu festivali kendine yakışır hale getirmektir” dedi.

Otobüsçü esnafına sevindirici haber

Öte yandan mecliste, otobüsçü esnafının 32 bin TL olan mevcut gelir desteğinin yılbaşına kadar 35 bin TL'ye, 2019 yılı için gelir desteği üst sınırının bir taşımacının aylık hak edişini 38 bin TL'ye tamamlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine karar verildi. .