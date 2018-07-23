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23 Temmuz 2018 12:01

Büyükşehir sevimli dost için seferber oldu

Antalya’da piknik yaptığı esnada gördüğü yaralı bir yavru kedi için belediyelerden yardım isteyen ancak olumsuz cevap alan bir vatandaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e Twitter üzerinden ulaşarak yardım istedi.

Büyükşehir sevimli dost için seferber oldu

23 Temmuz 2018 12:01

Türel’in talimatıyla anında bölgeye giden görevliler kediyi hayvan ambulansına alarak müdahale etti.


Topçam’da piknik yapan bir vatandaş bölgede bulunan bir yavru kedinin bacağından yaralı olduğunu fark ederek belediyeleri aradı ama olumlu cevap alamayınca da sosyal medya üzerinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den yardım istedi. “Belediye başkanım Antalya Topçam piknik alanında ağır yaralı yavru bir kedi var. Belediyeleri aradım ama yakın zamanda gelemeyeceklerini söylediler. Yardım lütfen” ifadeleriyle Twitter üzerinden Başkan Türel’e yardım çağrısında bulundu.



Kediye anında müdahale


Başkan Menderes Türel’inde anında talimat vermesiyle bölgeye Veteriner Şube Müdürlüğüne ait hayvan ambulansını yönlendirdi. Kısa süre sonra yaralı yavru kedinin olduğu Topçam’a gelen görevliler kediyi alarak tedavisinin yapılması için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.



Minik Tekir Büyükşehir’e emanet


Büyükşehir Belediyesi’nin bu hızlı refleksi vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Yardım çağrısını yapan vatandaş, “Miniğimizi Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim ettik, umarım hayata tutunur. Kilometrelerce uzak mesafeye bu minik beden için gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve ilgisi için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekiplere çok teşekkürler” notunu paylaştı.




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