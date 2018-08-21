Büyükşehir’den ücretsiz kurban kesimi

Antalyalılar kurbanlarını veteriner hekim kontrolünde, güvenli ve hijyen şartlarda kestirerek poşetli bir şekilde teslim alıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve bu yıl ilk kez Kömürcüler’de kurduğu kurban kesim yerleri Antalyalılardan yoğun ilgi görüyor. ANET’in usta kasapları ile çok sayıda temizlik görevlisi vatandaşlara hizmet ediyor. Büyükşehir veterinerleri de vatandaşların kurbanlıklarını sağlık açısından kontrol ediyor.

Etler poşetlerde teslim edildi

Görevliler tarafından şeker ve kolonya ile karşılanan vatandaşlara bekleme yerlerinde çay servisi yapılıyor. Sıra numarasına göre yapılan kesimler ANET’in kasapları tarafından hijyen koşullarında, kurbanlıkları eziyet edilmeden kısa sürede gerçekleştiriliyor. Kesilen kurbanlar vatandaşlara parçalanıp, poşetlenerek teslim edilirken, temizlik görevlileri de kesim yerlerini aralıksız temizleyerek, deri ve iç organları konteynırlarda muhafaza ediyor. Büyükşehir tarafından oluşturulan atık toplama ekibi de kesim sonrasındaki kurban atıklarını topluyor. Kesim noktalarında zabıta ve güvenlik görevlileri de hazır bulunuyor.

Kurbanlarını güvenli ve steril şartlarda kestiren ve en temiz şekilde teslim alan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı teşekkür etti

“Etleri poşette tutmayın”

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Gülsüm Kulaksız da vatandaşların dini hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak kesimlerin yapıldığını belirterek, “Kasaplarımız, vatandaşlarımızın önce vekâletlerini alıyor. Daha sonra kesimi gerçekleştiriyor. Hijyenik bir şekilde etleri parçalayıp vatandaşlarımıza poşetleyerek teslim ediyoruz. Etleri teslim ederken vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz. Uzun süre etleri poşette tutmamaları gerektiğini ve en az 2,3 saat eti dinlendirdikten sonra tüketmeleri gerektiğini bilgisini veriyoruz” dedi.

‘Hayvan yakalama timi’ görevde

Kurban Bayramı’nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için ‘Hayvan Yakalama Timi’, bayram süresince görev yapıyor. Vatandaşların halka açık yerlerde, parklarda, yol kenarlarında, sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapmalarını engellemek için denetimlerine bayram süresince aralıksız devam ediyor. Vatandaşlar uyarı, şikayet ve kaçan kurbanlıkların yakalanması gibi taleplerini Alo Zabıta 153’a ve 249 50 70’i arayarak bildirebilecek.