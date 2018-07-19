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19 Temmuz 2018 12:01

Cansu Kaplan Milli Takım’da

Muratpaşa Belediyespor’un başarılı cimnastikçisi Cansu Kaplan, Eylül ayında yapılacak Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası için Milli Takım’a çağırıldı.

Cansu Kaplan Milli Takım’da

19 Temmuz 2018 12:01


Muratpaşa Belediyespor’un kapısından henüz 8 yaşındayken giren Cansu Kaplan, Eylül ayında yapılacak Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası için Milli Takım’a çağrıldı. 16 yaşındaki başarılı sporcu Kaplan, Milli Takım’ın Çarşamba günü Bulgaristan’ın Sofya kentinde başlayan ve Varna’da devam edecek 4 haftalık kampına katıldı.


Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Muratpaşa Belediyespor yöneticisi Yener Altıntaş, Azra Akıncı’nın ardından Cansu Kaplan’ın Muratpaşa Belediyespor’un ikinci milli sporcusu olduğunu söyledi. Genç sporcuya Milli Takım’da başarılar dileyen Altıntaş, “Kulüp olarak bir amacımız da Ay-Yıldızlı formayla başarı ve başarılar kazanacak sporcular yetiştirmek. Cansu Kaplan gibi sporcularla bu hedefe biraz daha yaklaşıyoruz” diye konuştu.




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