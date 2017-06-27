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27 Haziran 2017 12:28

Caretta carettalar tatilcilerin maskotu oluyor

Nesli tükenmek üzere olan caretta carettalar yumurtlamak için Antalya’daki sahillere çıkmaya başladı.

Caretta carettalar tatilcilerin maskotu oluyor

27 Haziran 2017 12:28

Sahilde bulunan insanlardan korkmayıp yanlarına kadar giden bazı caretta carettalar ise tatilcilerin maskotu oldu.


Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi Olympos antik kentinde nesli tükenmeye yüz tutmuş caretta caretta kaplumbağalar yumurta bırakmak için sahile çıkıyor. Akşamları ışığa karşı yürümek için kumsala çıkmaya çalışan bir caretta caretta ise tatilcilerin maskotu oldu. İnsanlardan korkmayan sevimli hayvanla tatilciler fotoğraf çekinmek için sıraya girdi. Caretta caretta daha sonra yumurtlamak için kendisine uygun bir yer aradı.


Olmypos’a tatile giden Emrah Kalkan, “Önce korktum. Ama caretta caretta kaplumbağa olduğunu görünce korkumu giderdim. Çünkü onlar insan dostudur. Akşam denize giren birçok tatilcilerimiz ile birlikte merakımızı giderdik. Carettalar kumsala yumurta bırakmak için çıkıyorlar. Yumurtlama bölgelerini lütfen bozmayalım. İlgili birimlere iletelim. Korunmaya alınsınlar” dedi.




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