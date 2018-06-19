Çavuşoğlu’ndan F-35 açıklaması (2)

"Dün itibariyle askerlerimizin Münbiç’e girmeye başlamasıyla uygulamanın ilk adımı atıldı" diyen Çavuşoğlu, "Kandil PKK’nın üssü, bizim için de bir bataklıktır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni (AGC) ziyaret etti. ABD Senatosu’nun F-35 kararını değerlendiren Bakan

Çavuşoğlu, "21 Haziran’da ilk uçağın teslimi için Türkiye davet edildi. Teslim yapılacak. Ondan sonraki süreçte eğitim çalışmaları orada devam edecek. Bu çok taraflı ve kapsamlı bir proje. ‘Ben istedim iptal ettim’ veya ‘Türkiye’yi çıkarmak istiyorum’ olmaz. Gerekçeler de kabul edilebilir değil ama kongreden S400’den dolayı mektuplar geliyor. Kafa karıştırıcı bazı girişimler oluyor ama herkes yükümlülüğünü yerine getirmeli. Biz bugüne kadar ortak üretim dahil üzerimize düşeni yaptık. Bugüne kadar F-35’ler için ödememiz gereken parayı da hiç aksatmadan ödedik. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik" dedi.

"Dün itibariyle askerlerimizin Münbiç’e girmeye başlamasıyla uygulamanın ilk adımı atıldı"

Dün itibariyle askerlerin Münbiç’e girmeye başlamasıyla uygulamanın ilk adımının atıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "YPG ve PKK çekilecek. ABD onların silahlarını alacak. Güvenlik oluşuncaya kadar ABD ile birlikte tedbir alacağız. Burayı terk etmek zorunda kalan insanların Türkiye’deki Suriyeliler dahil oralara dönmesi için de birlikte destek vereceğiz. Kısacası burayı istikrara kavuşturacağız. Daha sonra Münbiç modeli Fırat’ın doğusundaki bölgeler için de uygulanacak" diye konuştu.

"Kandil bugün PKK’nın bir üssü, bizim için de bir bataklıktır"

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun PKK Kandil’den çıktı açıklamaları üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Temel bey bu bilgiyi nereden almış? Orada adamları mı var? İttifaklar yüzünden son zamanlarda kimin ne olduğu karıştı kaldı. İttifak kurduğu partinin içinde PKK’lılar var. Acaba oradan mı kaynak aldı? Nereden aldı? Bazen şehre, bazen sınırın dışında kaçıyorlar. Kandil bugün PKK’nın bir üssü, bizim için de bir bataklıktır. Burayı temizlememiz gerekiyor. Temel bey gibi bir insanın söylemesi gereken şey, ‘Biz sonuna kadar destekliyoruz ve kahraman askerlerimize dua ediyoruz. Rabbim onları korusun’ demesi gerekiyor. Vatanını millet sevgisi olan birini seçim ortamı kör etmez. Bu duygusunu köreltmez. Temel bey onlarla içli dışlı olduğu için başka bilgilere sahiptir ama Kandil bölgesinde toplantı halindeyken orayı vurdular. Temel beyin kaynaklarını biz de öğrenmek isteriz" dedi.

"Antalya’yı temsil ettiğimizi unutmadık"

Dış politikayı yürüttükleri yoğun günlerde bile Antalya’yı temsil ettiklerini hiç unutmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim zamanında da bunun faydasını görüyoruz. Antalya, 39 milyar liralık yatırım gördü. 3 buçuk milyon olan turist sayısı 14 milyona çıkacak. Bu kendi kendine olmaz. Ulaşım kolay olmazsa, turist gelmez. Antalya ve Türkiye’nin tanıtımı için çok çalışıyoruz. Çarşıda geçen seneye göre yüzde 98 oranında Çinli turist artışı oldu. Turizmde yeni piyasalara açıldık. Antalya’da turizmi 12 aya yaymak için çok çaba sarf ediyoruz. Antalya’nın her yerde tanıtılması için önemli toplantıları Antalya’ya getirdik. Urugay’dan gelen turistlerle karşılaştık. Türk dizilerinin de yurt dışına satılmasıyla birlikte, sayı 5 binden 30 bine kadar çıkıyor. Gelecek için de önemli. Antalya’mızın yurt içinden ve dışından ulaşımı rahatlatmak için projelere ağırlık verdik. Birçok yol çalışmamız devam ediyor. Havadan, karadan bir de denizden ulaşım için çalışmalarımız devam ediyor. 19 yeni hastane açtık. Şimdi ise şehir hastanesini ihaleyi çıkartıyoruz. 112 acil sağlık hizmeti dışında çok sayıda hastane yaptık. Türkiye’nin ilk akıllı hastaneyi Kepez’e yaptık. Atatürk Hastanesinin orayı da 300 yataklı bir hastaneye dönüştüreceğiz. Antalya’da düzenlediğimiz sağlık turizmi sayesinde 5’incilikten 2’nciliğe çıktı. Sağlık turizminde bu ivmeyi sürdürebilirsek, 50 milyar dolar gelir elde edeceğiz. Avantajımız çok. Sağlık önemli."

"Rekabetçi kampanya yok"

Rekabetçi bir seçim kampanyası istediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef Antalya’da rekabetçi bir kampanya göremiyoruz. Bunu diğerlerini kötülemek için söylemiyorum. Bizim dışımızda Türkiye’de ve Antalya’da 2023 hedeflerine yönelik herhangi bir proje açıklayanı görmedim. İlçelerimize veya Antalya’mıza sağlıkla ya da eğitimle ilgili proje açıkladılar mı diye soruyorum. Cevap hayır oluyor. Esasen halkın huzuruna çıkarken boş laftan çok projelerle çıkıp, bunları anlatsak, konuşacak bir şeyleriniz olduğu için siyasetin seviyesi de daha iyi olur" ifadelerini kullandı.