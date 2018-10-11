Çek uyruklu turist deniz boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 76 yaşındaki Çek uyruklu erkek turist, hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya'da tatil yapan Çek Cumhuriyeti vatandaşı Oldrich Krovoza (76), dün saat 17.00 sıralarında Türkler Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Krovoza, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları Çek uyruklu turisti kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Krovoza ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Krovoza tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Krovoza'nın cenazesi savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.