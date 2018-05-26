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26 Mayıs 2018 11:15

Çevreci Komşu Kartla kazandılar

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Çevreci Komşu Kart’ projesiyle ilçe sakinleri, 1 milyon 776 bin 885 lira karşılığı puan kazandı.

Çevreci Komşu Kartla kazandılar

26 Mayıs 2018 11:15



Muratpaşa Belediyesinin tescilli markası Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinleri, evlerindeki nitelikli atıkları çöpe atmadı ve 1 milyon 776 bin 885 lira karşılığı puan kazandı. Mart 2017’den itibaren Muratpaşa’nın 56 mahallesinde uygulanmaya başlayan proje kapsamında, 15 Mayıs tarihi itibariyle 6 milyon 51 bin 120 kilogram nitelikli atık evlerden toplanarak alışveriş puanına dönüştü.


Toplanan atıkların 2 milyon 348 bin 602 kilogramını kağıt, karton grubu oluştururken 1 milyon 805 bin 558 kilogramı plastik türü atıklardan oluştu. Toplam atığın 503 bin 310 kilogramını cam grubu oluştururken, 215 bin 731 kilogram atık ise metal olarak sınıflandırıldı. 1 milyon 177 bin 917 kilogram atık ise karışık olarak evlerden teslim alındı.


Toplanan tüm bu atıklar karşılığında Çevreci Komşu Kartlara 1 milyon 776 bin 885 lira karşılığı puan yüklenirken mahalle şampiyonu Konuksever oldu.


Konuksever Mahallesi, biriktirdiği 332 bin 618 kilogram nitelikli evsel atığı Çevreci Komşu Kart görevlilerine teslim etti ve karşılığında 97 bin 537 lira karşılığı puan kazandı. Konuksever’i 81 bin 663 liralık puan kazanan Kızıltoprak Mahallesi, 3’üncü sırada 78 bin 473 lira karşılığı puan kazanan Memurevleri Mahallesi izledi.




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