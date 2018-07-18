Cezaevi önündeki silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay 12 Temmuz akşamı Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’ndeki Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre, F.T. ve A.İ. daha önceden aralarında husumet bulunan Y.K.’nin cezaevinden tahliyesi sırasında bindiği taksiye silahla ateş etti. Olayda cezaevi yakınında bulunan I.A.T. isimli bir başka kişi yaralandı. Şüpheli A.İ., olaydan 4 gün sonra savcılığa teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ.,"tasarlayarak öldürmeye kalkışma" suçundan tutuklandı.