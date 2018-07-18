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18 Temmuz 2018 09:23

Cezaevi önündeki silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Antalya’da aralarında husumet bulunan kişiyi cezaevinden tahliyesi sırasında silahla vurmak isterken yanlışlıkla başkasını yaralayan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevi önündeki silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

18 Temmuz 2018 09:23


Edinilen bilgiye göre olay 12 Temmuz akşamı Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’ndeki Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre, F.T. ve A.İ. daha önceden aralarında husumet bulunan Y.K.’nin cezaevinden tahliyesi sırasında bindiği taksiye silahla ateş etti. Olayda cezaevi yakınında bulunan I.A.T. isimli bir başka kişi yaralandı. Şüpheli A.İ., olaydan 4 gün sonra savcılığa teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ.,"tasarlayarak öldürmeye kalkışma" suçundan tutuklandı.




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