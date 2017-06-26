CHP Antalya’da bayramlaşma

CHP Antalya İl Başkanlığı’nda Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşma töreni düzenlendi. İl binası önünde gerçekleştirilen törene; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, kısa süre önce MHP’den CHP’ye geçen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Devrim Kök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun devam ettirdiği Adalet Yürüyüşü’nde oldukları için, Deniz Baykal ise yurt dışı görevinde olması nedeniyle bayramlaşma törenine katılamadı.

Havanın sıcak olması nedeniyle bayramlaşmaya katılımın az olduğu gözlendi. Törende konuşan CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, sıcak havaya rağmen bayramlaşmaya katılan vatandaşların ve tüm Türkiye’nin bayramını tebrik etti.

Erdem, adaletsizliğin gün geçtikçe arttığını iddia ederek, iş yerini beğenmeyen işçilere verilen sosyal yardımların da tamamen kesilmesiyle ilgili Kanun Hükmünde Kararname’nin çıktığını söyledi.

Adalet Yürüyüşü’nün sadece Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına dayandırılmaya çalışıldığını dile getiren Erdem, “Asla böyle bir şey yok. Bu durum sözün bittiği yerdir. Genel Başkanımızın başlattığı, ’Adalet Yürüyüşü’nü çok anlamlı ve onurlu buluyoruz. Antalya’da da ilçe bazında yürüyüşlerimiz devam ediyor. Aydın Kanza Parkı’ndan 21.00-23.00 arası adalet nöbetimiz devam ediyor” dedi.

Bayramlaşma programı, protokolün vatandaşlarla bayramlaşmasıyla sona erdi.