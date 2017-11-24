CHP Lideri Kılıçdaroğlu Antalya’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesi’nin toplu açılış ve yeni projesinin temel atma törenine katılmak üzere saat 19.30’da Antalya’ya geldi. Antalya Havalimanı VIP kapısından çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Devrim Kök, Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçe başkanları ve çok sayıda partili karşıladı.

Kılıçdaroğlu, açılış ve temel atma töreni dışında turizmciler ile Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Dul ve Yetimleri Antalya Şubesi’ni ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, havaalanından şehir merkezinde bulunan konaklayacağı otele geçti.