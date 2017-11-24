Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 20:23

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Antalya’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesi’nin toplu açılış ve yeni projesinin temel atma törenine katılmak üzere Antalya’ya geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Antalya’da

24 Kasım 2017 20:23


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesi’nin toplu açılış ve yeni projesinin temel atma törenine katılmak üzere saat 19.30’da Antalya’ya geldi. Antalya Havalimanı VIP kapısından çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu, CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Antalya Milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Devrim Kök, Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçe başkanları ve çok sayıda partili karşıladı.


Kılıçdaroğlu, açılış ve temel atma töreni dışında turizmciler ile Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Dul ve Yetimleri Antalya Şubesi’ni ziyaret edecek.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, havaalanından şehir merkezinde bulunan konaklayacağı otele geçti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç