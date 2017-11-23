CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya’ya geliyor

Cumartesi saat 13.30’da Ziya Gökalp Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek törende sevilen sanatçı Koray Avcı sahne alacak.

Muratpaşa Belediyesi, son dönemki yatırımlarını Cumartesi günü düzenleyeceği toplu açılış töreniyle Antalyalılarla buluşturacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek tören, Ziya Gökalp Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin de temel atmasının da gerçekleştirileceği tören saat 13.30’de Koray Avcı konseriyle başlayacak.

Sevilen sanatçı Avcı konserinin ardından Başkan Uysal ve sonrasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu birer konuşma yapacak. Konuşmalarından ardından Muratpaşa Belediyesi’nin yapımının tamamladığı 5 yeni parkla birlikte 35 bin 500 metrekarelik Ziya Gökalp Kent Parkı, Memurevleri Mahallesi Eğitim ve Bilgi Merkezi, Doğuyaka Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu’nun açılışlarıyla Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Antalya’nın denize uzanan en uç noktası Baba Burnu’ndaki 35 bin 500 metrekarelik alan, kent parkı olarak projelendirildi. Konyaaltı’ndan Lara’ya kentin en güzel kıyı panoramasını sunan parkın yapım aşamasında alanda bulunan 282 ağaç korundu. Parka, ayrıca, 119 turunç fidanı dikilirken peyzaj düzenlemesinde 28 bin 448 mevsimlik çiçek, 2 bin 845 kalıcı bitki kullanıldı. Deniz suyu kullanılan şelaleler ve havuzun oluşturulduğu parkta 3 doğal çöküntünün etrafında yürüyüş parkurları da yapıldı. Ziya Gökalp Parkı, uygun fiyatlı kafeterya hizmetiyle şimdiden kent sakinlerinin biraraya geldiği kamusal mekan halini aldı.

5 yeni park

Ziya Gökalp Kent Parkı’yla birlikte Kızılarık, Etiler, Altındağ, Cumhuriyet, Meydankavağı Mahalleleri’nde 12 bin 20 metrekare genişliğe sahip 5 yeni parkın da törende açılışı gerçekleştirilecek.

Memurevleri Mahallesi eğitim ve bilgi merkezi

Memurevleri Mahallesi’nde bulunan merkez Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek ve Zeytinköy’ün ardından 3’üncü Eğitim ve Bilgi Merkezi oldu. 8 derslik ve 300 öğrenci kapasitesine sahip merkezde zengin bir kütüphane de bulunuyor. İlköğretim öğrencilerine yönelik tamamen ücretsiz olan merkezde sadece dersleri destekleyici değil çocuklarının sosyo-kültürel gelişimine yönelik programlar da uygulanacak.

Doğuyaka Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi

Muratpaşa Belediyesi, Doğuyaka Mahallesi’nde inşa ettiği binayı Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne tahsis etti. Doğuyaka Mahallesi 1217 Sokak üzerinde yer alan Aile Sağlığı Merkezi, 580 metrekare alan üzerine inşa edildi. Merkezde 2 hekim görev alıyor.

75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor salonu

Muratpaşa Belediyesi, ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında 5’inci spor salonu, 8’nci spor tesisinin inşaatını 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Salonu, 755 metrekare alan üzerine inşa edildi. Spor salonunda 2 soyunma odası, tuvalet, duş, lavabo, engelli tuvaleti, malzeme odası ve antrenör toplantı odası yer alıyor. Eğitim ve öğretim saatleri içinde öğrencilerin kullanımında olacak salon, bu saatler dışında okulun da bir parçası olduğu Yüksekalan Mahallesi sakinlerine kapılarını açacak. Salon, kültür, sosyal hizmetler için de değerlendirilebilecek.

Yeşilbahçe Mahallesi kapalı pazar yeri

Cumartesi törenle temeli atılacak Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, 3 bin 576 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 3 kat olarak projelendirilen pazar yeri 20 bine yaklaşan nüfusuyla mahallenin yaşam merkezi olarak tasarlandı. Toplam 12 bin 290 metrekare inşaat alanına sahip pazar yerinin bodrum katında otopark yer alacak. Pazarda 313 tezgah, 11 dükkan bulunacak.