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28 Haziran 2017 10:03

Çığlık Avrupa standartlarında yola kavuşuyor

Döşemealtı Belediyesi, alt yapısını tamamladıktan sonra hizmete açtığı Şehit Mustafa Gürcan Caddesi’nin devamı olan Çığlık Yolu’nun bir kısmını iki kat büyüterek 30’luk yola dönüştürüyor.

Çığlık Avrupa standartlarında yola kavuşuyor

28 Haziran 2017 10:03


Döşemealtı Belediyesi İlçe’nin dört bir yanında yeni yollar açarken ihtiyaca cevap veremeyen yolları da genişleterek hem yayaların hem de araç sürücülerinin işini kolaylaştırıyor. İlçe merkezini, Bahçeyaka Mahallesi üzerinden Çığlık’a bağlayan eski ve güvenli olmayan yolun bir kısmı neredeyse iki kat büyütülerek 30’luk bölünmüş yola dönüştürülüyor.



Yayalar için kaldırım, bisikletli sürücüler içinde bisiklet yolu


Yaklaşık 1 Kilometrelik yolun alt yapısı tamamlanarak sıcak asfalt dökülmeye başlandı. Yeniköy Mezarlığı’na kadar olan bölümde yer alan eski köprüye bakım yapıldı ve ihtiyaca cevap vermesi için de hemen bitişiğine 8.5 metre genişliğinde, 16.5 metre uzunluğunda, 4.5 metre yüksekliğinde yeni köprü yapıldı. Ayrıca Yeniköy Mezarlığına yaya olarak gidilebilmesi amacıyla yolun her iki tarafına kaldırım ile bisiklet yolu yapılıyor.



Çığlık yolunu herkes kullanabilecek


Çığlık, Orta, Ayanlar ve Aydınlar Mahallelerine ulaşımı sağlayan aynı zamanda Döşemealtı İlçesini Korkuteli yoluna bağlayan Çığlık yolunda ki çalışmaları inceleyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yenilenen Çığlık yolunun hem yayalara hem de araç sürücülerine güvenli ulaşım sağlayacağını söyledi.



Yağmursuyu drenajı ile Çığlık yolu sular altında kalmayacak


Çığlık yolunda yağmur suyu drenaj hattı bulunmadığı için her yağmur da yolun önemli bir kısmı sular altında kalıyordu. Bu olumsuzluğu giderebilmek için sondajlı yağmursuyu drenajı yapıldı. Sondaj sırasında tespit edilen iki düdene drenaj hatları bağlanmak suretiyle yağmur sularının düdenlere gitmesi ile su baskınlarının yaşanmaması hedefleniyor.




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