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13 Temmuz 2018 17:51

Çoban: “15 Temmuz direnişin zaferidir”

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, tüm Antalyalıları 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde hain darbe girişimini unutturmamak ve demokrasiye sahip çıkmak adına meydanlara davet etti.

Çoban: “15 Temmuz direnişin zaferidir”

13 Temmuz 2018 17:51


Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. ‘15 Temmuz direnişin zaferi, dirilişin de haberidir’ diyen Çoban, 15 Temmuz’un vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarih olduğunu, şehit kanlarıyla İslâm vatanı yapılmış bu coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak bir ulusun zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi. 15 Temmuz’un ikinci yıldönümü münasebetiyle tüm Antalyalıları 15 Temmuz Pazar günü saat 19.30’da Milli Birlik Yürüyüşüne ve ardından Demokrasi Nöbetine davet eden Çoban, hain darbe girişiminin unutturulmaması ve ülkenin bekası için meydanlarda olacaklarını söyledi.



“Darbeciler yerle yeksan olmuştur”


Başkan Çoban, “On yıllar boyu insanımızın maneviyat ve yardım duygularını istismar eden FETÖ, her türlü yolu kullanarak devletin hücrelerine kadar sızmış, başta eğitim, yargı ve güvenlik olmak üzere, devletin bütün imkânlarını kendi hain planları için kullanmıştır. Bu ihanet şebekesi, siyonist emperyalistlere ‘hizmet’ ederek millî varlığımızı yok etmeyi amaçlayan kalkışmada aktif rol üstlenmiştir. 15 Temmuz, tarihten aldığı güçle medeniyet ve gönül coğrafyamızın umudu olan, tüm Müslümanları kardeşlik hukukuyla gözetmeye çalışan, adalet duygusuyla dünya mazlumlarının hakkını arama gayreti gösteren, emperyalizme yüksek sesle itiraz eden ülkemize karşı siyonist ve emperyalistlerin içerideki ırgatları ve mankurtlarıyla birlikte kalkıştıkları kanlı işgal girişimidir. Bu haince planlanmış kanlı kakışmaya karşı milletimiz inancını imkân, vatanını namusu için miğfer ve özgürlüğünü vazgeçilmez meşale olarak görmüş, destansı direnişiyle darbecileri yerle yeksan etmiş, ülkemiz topyekûn dirilişe geçmiştir” dedi.


Çoban, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’e gönül vermiş binlerce vatanseverin, İstiklal ve istikbalin açık bir saldırıya uğradığı o gece, hiç tereddüt etmeden, sağına soluna bakmadan, bahane ve gerekçe üretmeden, başka hiçbir hesap yapmadan alanlara indiğini milletimiz için, onuru için, iradesi için, özgürlüğü için, çalışma hayatının geleceği ve güvencesi için karanlığın ve tankların karşısına çıktığını belirtti.




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