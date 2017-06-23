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23 Haziran 2017 09:45

Çolaklı Halk Plajı kaderine terk edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi sahilinde bulunan halk plajında vatandaşların denize girdiği bölgede açıktan denize dökülen atık sular ve yaydığı pis koku vatandaşı tedirgin ediyor.

Çolaklı Halk Plajı kaderine terk edildi

23 Haziran 2017 09:45


Çolaklı Belediyesi tarafından düzenlemesi yapılan ve Çolaklı Mahallesi sakinlerinin yanı sıra çevredeki yazlıkçıların ve yakın mahallelerin kullandığı halk plajı, Çolaklı Belediyesinin kapanmasıyla birlikte kaderine terk edildi.


Vatandaşlar, belde belediyelerinin kapatılmasının ardından plajın bakımı yapılmak yerine plajın bir bölümünün arka tarafta bulunan bir otelin kullanımına ayrıldığını, otelin kendisine ayrılan bölümü çimlendirip halk plajından ayırdığını belirtti. Halk plajı içerisinde vatandaşların kullandığı tuvalet ve duşların bakımının yapılmadığı, duşların muslukları, tuvaletlerin kapılarının söküldüğü öne sürüldü. Son olarak da halk plajının bir başka bölümünü kafeterya olarak bir işletmeciye verildiğinden şikayet eden bölge sakinleri kafeteryanın da yapılmasıyla halk plajının yarısının elden gittiğini iddia etti.


Halk plajının içerisinden geçerek denize dökülen atık sular ise etrafa koku ve mikrop saçmaya devam ediyor. Vatandaşların ve turistlerin denize girdiği bölgeden denize ulaşan atık sular insanlar için tehlike oluştururken yetkililerin duruma biran evvel çare bulması bekleniyor.


Otellerin önündeki sahillerin temiz olduğuna dikkat çeken vatandaşlar "Ne yazık ki halk plajının önünde pislikten geçilmiyor. Boyanmadığı için küflenen ve çürümeye başlayan güneşliklerde perde ve şezlong bulunmuyor. Yetkililerden biraz da bizleri düşünmelerini, açıktan akan pis sular, kaderine terk edilmiş tuvalet ve duşlar, güneşlik ve şezlonglar konusunda gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.




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