Dağ köyleri ve yaylalarda mobil kuaför kuyruğu

Antalya’yı karış karış gezen 40 kişilik ekip Ramazan ayından bu yana 18 bin 144 vatandaşa ulaştı. Mobil kuaför hizmeti ise en çok çocukları ve genç kızları sevindiriyor. Kuaförler tarafından saçları kesilip, örülen kadınlar ayaklarına gelen hizmetin önünde kuyruk oluşturuyor.

Başkan Menderes Türel’in Antalya’yı sağlık ve sosyal hizmet alanında en ileri şehirlerinden biri yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu hedefine her geçen gün daha da yaklaşıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ortak projesiyle ilçelere yönelik başlatılan sağlık taramaları ve mobil kuaför hizmeti en ücra mahallelerde vatandaşların yüzünü güldürüyor. Doktorlar sağlık taraması yaparken, sosyologlar ise ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ediyor. Ekipte en çok ilgi gören hizmet ise mobil kuaför oluyor.

Yaylalarda hizmet vatandaşın ayağına gidiyor

Çalışma kapsamında bugüne kadar Batı bölgesinde Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Döşemealtı, Elmalı’da toplam 78 mahalle, Doğu bölgesinde Alanya, Manavgat, Serik’te toplam 100 mahalleye gidildi. Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti Alanya Gökbel Yaylası, Gazipaşa Günercik Yaylası ve Gazipaşa’da Berem, Maha, Belbaşı, Cinbiti, Yunt, Cataloluk Beyobası yaylalarında da hizmeti vatandaşın ayağına götürdü.

Başkan Türel denetledi

Büyükşehir Belediyesinin mobil hizmeti son olarak Finike’nin Ernez Yaylası’nda düzenlenen Bal Festivali’nde vatandaşa sundu. Hizmetleri yerinde gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel mobil tırı yerinde ziyaret ederek sosyal hizmetler daire başkanı Ayşe Üstündağ’dan bilgiler aldı. Türel, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Hatice Kayrakçı’ya tansiyonunu ölçtürdü vatandaşlarla sohbet etti. Türel özellikle yerleşim yerlerine uzakta ücra yerlerde yapılan bu hizmetleri vatandaşın ayağına götürerek önemli bir eksikliğin giderildiğinin altını çizdi.

186 mahallede 18 bin vatandaşa ulaşıldı

Mobil hizmetten Ramazan ayı başından bu yana toplam 18 bin 144 vatandaş yararlandı. Çocuk, genç, yaşlı 8 bin 229 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. 6 bin 680 çocuğa diş taraması yapılırken, ağız ve diş sağlığı konusunda da bilgilendirildi. 4 bin 39 kişi ise mobil kuaför hizmetinden yararlandı. Sosyal hizmet uzmanları 1151 sosyal tespit yaptı. Bu vatandaşlardan 700’üne gıda yardımı yapıldı.

Kuaför hizmeti ilgi görüyor

İlçelerde mobil sağlık ve bakım hizmeti veren 40 kişilik ekip gittiği yerlerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Mobil kuaför hizmeti ise en çok çocukları ve genç kızları sevindiriyor. Kuaförler tarafından saçları kesilip, örülen kadınlar verilen hizmetten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

Gidilmeyen mahalle kalmayacak

Mahalle mahalle dolaşıp, vatandaşları ziyaret eden ve dertlerine derman olan ekipler, Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Aksu, Elmalı, Korkuteli ve Döşemealtı ilçelerini de ziyaret edecek. Dağ köylerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bütün ilçeleri ziyaret ettikten sonra, gidilmeyen diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edecek.