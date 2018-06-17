Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 16:07

Demre’de dolu ve fırtına blançosu

Demre’de dün meydan gelen dolu ve fırtına nedeniyle toplam 930 dönüm sera zarar gördüğü bildirildi.

Demre’de dolu ve fırtına blançosu

17 Haziran 2018 16:07

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz dolu ve fırtına yüzünden ilçenin değişik mahallelerinde toplam 930 dönüm alan zarar gördüğünü söyledi.


Başkan Oğuz; “Kapaklı ’da 259, Çevreli’de 235, Yavu’da 125, Gürses’te 80, Köşkerler Mahallelerimizde 160 ve Beymelek Mahallemiz ’de ise 80 dönüm sera zarar gördü. Toplamda dolu ve fırtınanın plastik ve cam seralarda verdiği zarar ise 930 dönümdür” dedi. Kumluca ve Finike’de zarar tespit çalışmalarının yarın başlayacağı bildirildi.


Demre’de sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı, plastik ve cam seralara zarar verdi. Neredeyse yumurta büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.


Sabah 09.30 sıralarında ilçede başlayan etkili sağanak ilerleyen saatlerde dolu yağışına dönüştü. Özellikle ilçe merkezi, Köşkerler, Beymelek, Çevreli, Kapaklı ve Gürses Mahallelerinde etkili olan dolu seraların plastik örtülerini yırttı. Çöken bazı seralar içerisindeki ürünler de zarar gördü. Çeviz ve yumurta büyüklüğünde yapan dolu taneleri, çiftçilerin seralarında büyük delikler meydana geldi. Şiddetli rüzgar sonrası ise bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç