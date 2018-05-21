Deniz Gönüllüsü Projesi’ne destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ortaklığında yürütülmekte olan “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu Projesi kapsamında “Antalya Deniz Gönüllüleri” programı hayata geçirildi. Denizleri için bir farkındalık oluşturmayı amaçlayan programa kişisel ve kurumsal destek gelmeye başladı. Deniz gönüllüsü olmak için bir haftada 135 kişisel başvuru yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, “Kendilerini deniz gönüllüsü ilan ediyoruz. İnşallah hem Antalya’ya hem iklim değişikliğine faydalı bir eylemin başlangıcı olur’’ dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hatice Kayrakçı ise, program kapsamında gerçekleştirilecek denizlerimizdeki zehirli türlerle ilgili farkındalık çalışmalarının önemini vurguladı.