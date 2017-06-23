Deniz’den prim borcu uyarısı

SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, prim borcu yapılandırma uyarısında bulundu.

Prim borcu olan vatandaşların 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunması gerektiğini söyleyen Deniz, “işverenlerimizin çalıştırdığı sigortalılardan kaynaklanan 2017 Mart öncesi döneme ait sigorta primi ve idari para cezası borcu var ise bu fırsatı kaçırmamaları gerekir” dedi.

İl Müdürü Deniz, “7020 sayılı Kanun kapsamında idari para cezalarında anaparanın yüzde 50’si silinecek. Tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. İlk taksit ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek. İlana çıkmış satışlar yapılandırmaya müracaat edilmesi halinde durdurulacak. İhale ve inşaat işyerleri için borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecek.”

Borçlarını yapılandıran işverenlerin prim teşviklerinden yararlanmaya devam edeceğini kaydeden SGK il Müdürü Deniz, “Yapılandırmadan faydalanan sigortalı ve işverenler ister peşin, isterlerse 6, 9, 12 ve 18 taksit ile ikişer aylık aralıklarla ödeme yapabilecekler. Peşin ödeme veya ilk taksitler 31 Ağustos tarihine kadar ödenecek. Hak kaybına uğramamak ve yapılandırmanın bozulmaması için mutlaka ilk iki taksitin süresi içinde ödenmesine ve yapılandırma taksitlerinin düzenli olarak ödenmesine dikkat edin. Sağlanan bu fırsattan tüm prim borçlularının yararlanmasını ve bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum” dedi.