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21 Mayıs 2018 14:34

Doğada ekoloji eğitimi ve kamp deneyimi

Antalya kent merkezinin en büyük yeşil alanı ve oksijen deposu Zeytinpark, çocuklara doğa içinde eğitim sunuyor ve kamp deneyimi yaşatıyor.

Doğada ekoloji eğitimi ve kamp deneyimi

21 Mayıs 2018 14:34


Antalya Ticaret Borsası önderliğinde sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Zeytinpark, her yaş grubuna özel düzenlediği eğitimler ve etkinlikler ile doğada unutulmaz anlar yaşatıyor. Zeytinpark’ın benzersiz doğasında ilk kamp deneyimi yaşayan Sınav Koleji öğrencileri, Yüksek Orman Mühendisi ve Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi’nin anlatımıyla doğayı öğrendi. Ağaç yaşı nasıl hesaplanır, portakal neden turuncudur, zeytin yaprağı hangi alanlarda kullanılabilir gibi konuları öğrenen çocuklar, doğada bitki ve canlıları inceledi.



Çadır kurmayı öğrendiler


Çadırlarını kurarak kamp deneyimi de yaşayan çocuklar, zeytin ağaçları arasında gece yürüyüşü yapıp ateş başında şarkılar söyledi ve sınav stresini yıldızlar altında attı. İki gününü sağlıklı yiyecekler tüketerek, dijital dünyadan tamamen uzakta doğayla iç içe geçiren çocuklar, hayatlarında ilk defa çadır kurmanın ve doğayı farklı bir gözle incelemenin mutluluğunu yaşadı.



Doğa çocuklara emanet


Antalya Ticaret Borsası, Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, çocukları doğa ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Çandır, “Zeytinpark kente oksijen sağlayan en önemli varlıklarımızdan. Çocuklarımız kent merkezinde doğa ile buluşmanın heyecanını yaşıyor. Doğa çocuklara emanet. Yaptığımız etkinliklerle çocuklarımız doğa ile tanışıyor, doğaya nasıl sahip çıkacağını öğreniyor. Herkesi Zeytinpark’la buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu.




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